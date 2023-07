Morbídne obézny Hodoň spôsobil v šou v roku 2016 poriadny rozruch. „Je to všetko len moja chyba. Vyzerám otrasne. Vyzerám ako zviera,“ zúfal si vtedy nešťastník, ktorému robila problémy nielen chôdza, ale aj státie, obliekanie, dýchanie či spanie. Vďaka Extrémnym premenám sa mu podarilo zhodiť neuveriteľných 180 kg a v cvičení pokračuje aj naďalej. Je to už sedem rokov, čo mu televízia a tréner Maroš Molnár podali pomocnú ruku, vďaka ktorej sa z Jána stal úplne nový človek.

Takto vyzeral Ján Hodoň počas Extrémnych premien. Zdroj: TV Markíza

Ján má vlastné centrum zdravia, kde pôsobí ako tréner a chodí k nemu cvičiť mnoho ľudí. Napriek tomu, že jedlo ho neustále láka, na postavu si dáva veľký pozor a naďalej na sebe poctivo maká. ,,Stále som závislý od jedla. To si treba uvedomiť, že človek je do konca života závislý od jedla. Keď si to neuvedomí, je to jeden z tých bodov, ktoré môže prehnať,” povedal v roku 2021 v Teleráne. ,,Dnes to je presne sedem rokov, čo ma Markíza zaradila do programu Extrémne premeny Slovensko, za čo jej zo srdca ďakujem. Postarali sa o môj nový život, dovolím si tvrdiť, že mi ho zachránili, za čo im aj celému štábu ďakujem a hlavne Marošovi Molnárovi, Miškovi Pálenikovi a Silvii Dančiakovej, ktorí nado mnou držali ochrannú ruku. Ešte raz zo srdca ďakujem," napísal Ján k fotkám presne 27. marca tohto roka. A ako vyzerá dnes?