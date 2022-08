Sympatická Noemi žije od spevákovej smrti spolu so svojou mamou na Slovensku a hovorí po slovensky. Otcovu hudbu má však veľmi rada a sem-tam si ju aj púšťa. „Najmä, keď som sama, keď na to mám čas. Keď idem autobusom do školy a zo školy,” prezradila českému Blesku Noemi. Okrem toho, že študuje na konzervatóriu, má aj iné plány.

Žbirka na archívnej snímke s Petrom Mukom. Už sú spolu v umeleckom nebi. Zdroj: Facebook Miro Žbirka

„Chcela by som hrať v divadle, a to naozaj veľmi. Chcela by som tam stráviť každú minútu môjho života, pretože to tam jednoducho milujem. Je to v podstate môj ďalší domov,” dodala brunetka, ktorá je krásnym mixom oboch svojich rodičov.

Prečítajte si tiež: