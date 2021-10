Len niekoľko dní po tom, čo si prebral Cenu Thálie, putoval český herec Jan Kačer (85) do nemocnice. Necítil sa dobre a keďže má problémy so srdcom, odviezli ho rovno na kardiológiu.

Asi toho na neho bolo už príliš. Herec sa ešte nevyrovnal s odchodom manželky Niny Divíškovej († 84), ktorá zomrela v júni 2021 a s ktorou prežil takmer 70 rokov, a do toho ho postihli zdravotné problémy. Opúchajú mu nohy a každý krok mu spôsobuje doslova utrpenie. Bolo to poznať aj na slávnostnom odovzdávaní cien Thálie.

Aj Abrámov priateľ Jan Kačer je na tom zdravotne veľmi zle. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Do garáže ho dokonca museli dopraviť špeciálnym výťahom. No vyzerá to tak, že sa mu priťažilo, keďže skončil v nemocnici. „Asi si tu chvíľu pobudnem," priznal Káčer českému Blesku z nemocničného lôžka. Azda bude niekdajší blízky priateľ Libušky Šafránkovej († 68) a Josefa Abrháma čoskoro v poriadku a doma.