Z obrovského množstva prihlásených boli vybraní 4 Slováci a 8 Česi, ktorých čaká boj o prežitie na exotickom ostrove v Dominikánskej republike. Pre ešte väčšiu divácku atraktívnosť bude ďalších 12 súťažiacich z radov známych českých a slovenských osobností. Týchto 24 najrôznejších individualít bude na ostrove bojovať v rôznych hrách o prežitie v súťaži a celkové víťazstvo. Hrá sa až o 100 000 eur! Kto zo známych Slovákov odlieta na druhú stranu zemegule?

Xénia Gregušová (22) – Víťazka Farmy 12

V šou Survivor uvidíte aj víťazku Farmy Xéniu Gregušovú. Zdroj: TV Markíza

Prečo si sa rozhodla prijať ponuku účinkovať v tejto do šou?

Celkovo som človek, ktorý rád skúša nové veci a už keď som videla v TV upútavku, tak som si pomyslela, že som nemusela ísť na Farmu a radšej počkať ešte rok, aby som sa prihlásila sem. Takže pre mňa táto ponuka bola jasná voľba, ani som neváhala a veľmi som sa tešila.

Farmu máš za sebou úspešne, teraz ťa čaká ďalšia šou. V čom si myslíš, že bude iná?

Myslím, že Survivor bude o veľa levelov vyššie, bude to oveľa náročnejšie, aj strava, teplo a celkové podmienky. Je to pre mňa ďalšia veľká výzva.

Veronika Havlik (31) – 14-násobná majsterka sveta v karate

Prečo si prijala ponuku účinkovať v šou?

Ponuku som prijala, pretože mám rada výzvy,

Na čo sa na ostrove najviac tešíš?

Teším sa na všetko, na ľudí, na tím, na disciplíny a som strašne zvedavá, čo nás tam čaká.

Nathan Christian Dzaba (26) – Účastník reality show Love Island

V šou zabojuje aj Nathan z Love Island. Zdroj: TV Markíza

Prečo si sa rozhodol prijať ponuku účinkovať v tejto do šou?

Ponuku som prijal kvôli tomu, lebo tam je teplo. A tam kde je teplo, tam je Nathan.

Jednu televíznu šou máš za sebou, teraz prichádza druhá. Si taký typ človeka, ktorý je rád na televíznych obrazovkách?

Úprimne, chcel som si trošku od televíznych obrazoviek oddýchnuť, ale myslím, že účinkovanie v tejto šou bude niečo príjemné a novou skúsenosťou. A áno, pozornosť kamier si užívam.

Gábor Boráros (29) – MMA zápasník

Prečo si sa rozhodol prijať ponuku účinkovať v tejto do šou?

Ponuku som prijal, lebo má rád výzvy, som zvedavý na šou a jasné, že to chcem vyhrať.

Načo sa najviac na ostrove tešíš?

Na dobré počasie, na slnko, žiadne mínusové teploty a dobrodružstvo, ktoré nás tam čaká.

Daniel Sebastian Štrauch „GoGoManTV“ (25) – videomaker

Prečo si sa rozhodol zúčastniť tejto do šou?

Lebo to bude niečo, na čo budem spomínať do konca života.

Načo sa najviac na ostrove tešíš?

Na výzvy a na to, že sa budeme musieť vynájsť – vyrábať si nástroje, prísť na to ako založiť oheň, ako na ňom opiecť jedlo. Vždy som sníval o tom zažiť to, čo zažil Robinson, samozrejme s troškou pomocou, aby sme tam nezomreli.

