Zdena Studenková sa narodila 19. mája 1954 v Bratislave. Okrem krásy dostala do vienka aj herecký talent. Jej cesta za umením však bola náročná. „Keď som mala deväť rokov, zostali sme s mamou samy. Otec si ako politický väzeň odpykával svoj trest a ja som preto bola čosi ako čierna ovca, tak v našej komunite, ako aj v škole. Nebolo ľahké žiť za socializmu s biľagom NEŽIADUCA. Mala som pri sebe svojich dvoch anjelov strážnych. Učiteľku v základnej škole, ktorá ma povzbudzovala a dodávala mi sebaistotu, a potom si s vďakou spomínam ešte na jednu pani z našej Mierovej kolónie, ktorá ma učila hrať na klavíri,“ priznala dávnejšie herečka. Aj vďaka nim sa rozhodla pre umelecký smer štúdia. Vzdelanie získala v Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ) v odbore umelecká fotografia. Štúdium herectva absolvovala vo Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Zaľúbenci Zdena Studenková a Braňo Kostka počas tohtoročného Valentína. Zdroj: Facebook Fragile

K ťažkému detstvu sa však vrátila aj počas nedávneho natáčania šou 2 na 1. Keď o nej vo video dokrútkach hovorili jej blízki kamaráti a kolegovia, Jozef Vajda trochu rozjatril jej staré rany. ,,Zdena nemala to detstvo až také ľahké, pretože jej otec bol perzekvovaný, bol režimom prenasledovaný a zatvorený. Takže asi to nebolo až také jednoduché prebíjať sa s matkou, keď mala otca vo väzení, zavretého za politické veci,” vyjadril sa Vajda a pohľad Zdeny hovoril jasnou rečou. ,,Nie, k tejto téme sa už nechcem vyjadrovať,” odvetila Zdena Adele, no nakoniec sa k téme aj tak vrátila. ,,Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Práve vtedy sa u mňa vyvinula tá pravdovravnosť. Keď mi povedala riaditeľka, že nemám právo sedieť medzi ostatnými v triede a že by si mali rozmyslieť, či sa budú so mnou rozprávať, tak každú prestávku som sa chodila prezliekať, aby som mala niečo nové na sebe, nech ju naštvem, lebo moja mama bohovsky šila, mala vkus a bola vždy za dámu. Mama mi vždy z Burdy ušila všetky veci, takže som chodila za ,,móde dámu” a chodila som dráždiť učiteľky, čo ma veľmi bavilo. Zároveň možno práve preto, od tých 9 rokov, ako mi zavreli otca, som si povedala, že budem najlepšia. A tak som bola najlepšia v triede, najmúdrejšia, mala som najlepšie známky – a dali ma sedieť do posledného radu…” rozpovedala sa Zdena, ktorú však v tejto ťažkej situácii tešilo aspoň to, že vedela, že učiteľky a ostatných práve to najviac štve, aká je dobrá. ,,Byť najlepšia je to najlepšie. A je to motivačné,” dodala.

Na konci šou sa však napriek svojej tvrdej povahe rozplakala. A to po tom, ako si vypočula odkazy od svojich najbližších. ,,Ďakujem ti, Zdeni, za tvoje názory, veľmi si mi v živote pomohla. Som šťastná, že som si mohla po tvojom boku zahrať krásne postavy,” nahrala jej video Diana Mórová. ,,Zdenka moja… Ďakujem ti za všetky tie roky prežité s tebou, boli naozaj úžasné a poviem ti úprimne, ja by som to nikdy nemenil! Pretože lepšiu kolegyňu by som si vedľa seba skutočne nevedel ani predstaviť. Mám ťa rád,” rozcítil ju Jozef Vajda a zaklincoval to jej životný partner Braňo Kostka: ,,Chutí mi život s tebou.” A vtedy už herečke tiekli slzy.

