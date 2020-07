Talentovaná Celeste Buckingham je už niekoľko rokov terčom kritiky kvôli svojej váhe. Raz priberie, potom schudne, no vždy sa nájdu hejteri, ktorí jej to dajú nepekne pocítiť. Mladej speváčke však už pretiekol pohár trpezlivosti a verejne si vyliala srdce. A určite tým nakopla mnoho mladých dievčat!

Hoci Celeste pôsobí vždy šťastne a vysmiato, pred pár rokmi bojovala s vážnym psychickým ochorením. ,,Keď som mala sedemnásť, bojovala som s anorexiou. Keď som túto psychickú chorobu konečne prekonala, tak som sa presťahovala do Ameriky a pribrala nemálo kíl. Keď som sa rozchádzala s mojím bývalým priateľom Matejom, tak som sa dlhšie trápila po rozchode a opäť som schudla. Počas natáčania filmu Bajkeři som kvôli hereckej role schudla šesťnásť kíl. Tento rok som opäť pribrala, vďaka plnému pracovnému rozvrhu. A nič by som nezmenila. Celý môj životný príbeh je zapísaný na mojom tele,“ zdôverila sa Celeste na sociálnej sieti. Aj preto ju veľmi mrzí, keď okrem toho musí znášať aj neustálu kritiku na svoju postavu.

Celeste Buckingham Zdroj: EMIL VAŠKO

,,Body Dysmorphia. Dlho bojujem s tým, ako vyzerám. Väčšina z vás vie, aký mám názor na hodnotu žien. Ale musím priznať, že posledné mesiace som opäť padla do svojích predošlých zlozvykov. Úprimne, chvíľu som hladovala a dufála som, že schudnem. Potom som si uvedomila, že to je blbosť, tak som začala cvičiť, no tým spôsobom, že som niekoľkokrát mala pocit, že odpadnem od únavy. Keď som to už nedávala, tak som sa vyhýbala zrkadlám a vonkajšku, aby som sa nemusela obliekať / riešiť, čo na seba, aby som nemala potom pol hodinové depky kvôli tomu, že rifle spred 3 rokov už nesedia. Viem, že to je blbosť. Viem, že mne a mojím blízkým je jedno, koľko vážím a ako vyzerám,"prihovorila sa speváčka fanúšikom na sociálnej sieti.

,,Ale napriek tomu, že viem, že mám zdravotné problémy, ktoré obmedzujú môj metabolizmus a po prežití vážnej choroby spred 3 rokov, som stále na seba neskutočne, priam nespravodlivo prísna. Tým chcem len odkázať toto: Vaša hodnota ako človeka nie je postavená na tom, ako vyzeráte a koľko meriate, či koľko kíl máte v konkrétnom životnom období. Majte sami seba radi. Nesúdťe druhých podľa toho, ako vyzeraju, lebo vám môžem povedať z osobných skúseností, že nemáťe šajnu, čo prežili, aby tu vôbec pred vami dnes stáli. A aby som prekonala v sebe túto blbosť, zavesujem fotku v domácom, nenalíčená, po celom dni upratovania, s mojou milovanou mačičkou, ktorá má toto celé na háku," dodala Celeste, ktorú podporilo mnoho celebrít.