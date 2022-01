V príbehu sú dve rodiny, ktoré okrem zhodného priezviska nespája vôbec nič. Teda aspoň na prvý pohľad. Jedni Šťastní si užívajú bezstarostný život v prepychu, tí druhí môžu o niečom takom len snívať. Svet oboch rodín sa však otočí hore nohami, keď po rokoch zistia šokujúcu pravdu o svojich deťoch – v pôrodnici im omylom zamenili synov.

Nakrúcanie sa predĺžilo

Na začiatku zatočili so štábom herecké záväzky a už dávno naplánované letné dovolenky hlavných predstaviteľov. Hľadanie prienikov sa stalo hlavnou náplňou práce produkcie a v podstate sa neskončilo až do posledného nakrúcacieho dňa. Štáb doplatil aj na „postkoronové“ obdobie v oblasti audiovizuálneho priemyslu a tiež cestovného ruchu na Slovensku. Zrazu všetci točili všetko a preventívne aj do zásoby a nielen televízie, ale aj kinofilmy, zahraničné servisné produkcie, nové produkcie, experimenty a pod. Podpísalo sa to najmä na limitovanej dostupnosti štábu, tiež hercov a najmä lokácií. Hlavným miestom je luxusný kaštieľ v Jaslovských Bohuniciach. Všetky kaštiele a hotely sa v lete snažili dobehnúť sezónu 2020, keď boli pozatvárané, a predstava zavrieť kaštieľ uprostred hlavnej dovolenkovej sezóny bola jednoducho nemysliteľná. Už vtedy sme časť nakrúcania – konkrétne bazénové scény – presunuli na jeseň, keď bol dopyt po wellness službách výrazne nižší.

Traja režiséri

Do tretice všetko najlepšie? Martin Kazimir seriál pripravoval a odštartoval, ale následne musel dokončiť 3. sériu Pána Profesora. Zuzka Marianková seriál rozvinula, najmä čo sa týka práce s hercami, v závere však musela štartovať 7. sériu Oteckov, a teda štafetu dokončil debutujúci Ondrej Hraška, ktorý seriál na začiatku rozbiehal s Martinom v rámci režisérskeho dua.

Bez kaskadéra

Dušan Cinkota pri skoku do bazéna odmietol kaskadéra. Najviac zábavy si užili, keď herec musel padnúť do vypusteného bazéna. Zvládol to, samozrejme, na jednotku, no tváril sa pri tom veľmi zaskočene. Celá scéna bola veľmi vtipná. Herec padal so zatvorenými očami na vopred určené miesto, vyskúšané profesionálnym kaskadérom, ktorý ho naučil presnú trasu aj miesto zoskoku. Vedľa pódia boli rekvizitári s vedrami, ktorí robili efekt špliechajúcej vody a nechýbal samotný kaskadérsky tím, ktorí by v prípade zlého skoku herca zachytili. Posledná klapka padla na konci októbra, točilo sa v kaštieli. Herci mali od rána sentimentálnu náladu, vedeli, že niečo, čo ich skutočne bavilo, sa o chvíľu skončí. Ešte dlho po záverečnej klapke stáli v priestoroch, kde sa nakrúcalo, a nevedeli sa rozlúčiť. Seriál sa točil 33 filmovacích dní – čiže v priemere 4 dni na 1 epizódu.

