Šou mala po prvej časti obrovskú sledovanosť. No po druhej už začali byť diváci oveľa viac kritickejší. Stále síce oceňujú prepracované masky a vystúpenia, no mnohí stále nerozumejú pravidlám. ,,Ako to bude pokračovať? Pod maskami, ktoré ostali, budú stále tí istí alebo sa ľudia pod nimi vymenia?" nechápavo sa pýtala diváčka Markéta. ,,Ja som nepochopil, či tam sú stále tí istí ľudia a len menia masky? Napr. keď nabudúce budú rovnaké masky ako v prvom kole, tak či pod rovnakou maskou je vždy ten istý človek," pridal sa ďalší divák. "V maskách sú samozrejme stále tí istí súťažiaci. Budúci týždeň bude v šou vystupovať opäť 5 masiek z prvého týždňa," reagovali z Jojky.

A tlak im dvíhajú aj samotní detektívovia. Zostava z prvej časti Libor Bouček, Jiřina Bohdalová, Jakub Prachař a Michal Hudák bola túto nedeľu jemne pozmenená. Skvelú herečku Jiřinu Bohdalovú nahradila Celeste Buckingham. No aj to divákom prekážalo. Samotná Bohdalová im chýbala. "Prečo ste zmenili zostavu? Bohdalová bola super,"reagovali fanúšikovia.

Detektívovia v šou Zlatá maska. Zdroj: TV JOJ

Zlomový moment nastal, keď Lev, ktorý zo šou vypadol, mal dať dole masku. Po chvíľke napätia dal kráľ zvierat masku dole a pod ňou sa skrýval Maroš Kramár. V tom momente sa však začal Hudák správať ako z divých vajec. Postavil sa, hádzal grimasy, rukami si držal hlavu a kričal: "Ja odpadnem! Čo ti šibe!!! Super to bolo," reagoval až prehnane moderátor. Pripomínal Dana Dangla, ktorý bol z každej premeny v markizáckej Tvojej tvári rovnako šokovaný a neustále trieskal do stola. ,,Mišo Hudák to fakt preháňal. Správal sa totálne neprirodzene," ,,Kričal ako zmyslov zbavený... Takéto reakcie si mohol odpustiť," ,,Druhý Dangl...," reagovali diváci.