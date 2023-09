Len minulý týždeň sa na obrazovky po niekoľkoročnej pauze vrátili obľúbené Nákupné maniačky. Diváčky sa relácii o móde už nevedeli dočkať, no mnohé ostali poriadne sklamané. Súťažiace sa urážajú do špiku kostí a neštítia sa zájsť aj ďalej.

V aktuálnom týždni Nákupných maniačok hviezdi kontroverzná internetová persóna Slaytiiina. A hoci súťažiace dostali tému „Farebná smršť”, od začiatku sa to nesie skôr v téme „Smršť kritiky„. Slaytiiina hneď v úvode začala ponižovať súperku Rachel, označila ju za nudnú, fádnu, čo nakoniec potvrdila aj pri bodovaní svojho súťažného outfitu. „Osoby ako je ona vyslovene neodsudzujem, ale jej arogantné správanie je mi nepríjemné,” vyjadrila sa Rachel. Vzájomné nesympatie si však dávajú najavo čoraz viac.

Adam ako Slaytiiina. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CNfWS1bpmxT/

V utorok došlo k ostrej výmene názorov. Všetko sa to začalo nevinnou poznámkou na adresu Slaytiiininej postavy. „Tá” o sebe tvrdí, že ju má dokonalú. „Mal by si na sebe zmeniť všetko. Čudujem sa, že ti vôbec niekto niekedy povedal, že máš dobrú postavu,” šplechla mu do tváre Rachel, čo Slaytiiinu vytočilo do vývrtky. „Ty si prvá osoba, čo mi povedala, že nemám ukazovať moje dokonalé vyšportované brucho. Aby tu na mňa osoba s takýmto nosom, s takouto hubou, so zubami, ktoré by si si mohla dať urobiť, s takýmito stehnami hovorila, že ja nevyzerám dobre?” ,,Táto osoba nech ide najprv do fitka, na diétu, a potom nech niečo hovorí!” zaklincovala to Slaytiiina a Rachel nazvala pobehlicou.

Slaytiiina a Nora Mojsejová. Zdroj: archív A.S.

Servítku pred ústa si však nedáva ani pri ostatných súťažiacich. Keď hodnotí ich šatníky, všetko je hnus, odporné, staromódne a nechutné. Viacerí diváci sa zhodli, že so starými dobrými maniačkami to už nemá nič spoločné a opäť tu ide iba o to, aby bola sledovanosť. „Tie urážky sú už cez. Všade sa píše o Body shamingu, o tom, ako by sa mali ľudia prestať ponižovať na základe vzhľadu a v tejto relácii to dostávame ako na podnose. Najprv sme videli Katu, ktorá urážala Monu, teraz Slaytiiinu, ktorá sa súperkám vysmieva a uráža ich,” znejú komentáre diváčok.

