Dara sa zas pochválila postavičkou. „Včera som zaspávala s myšlienkou na Lolu, ktorá je na prázdninách s Matejom, a na nás, na ženy. Na to, aké náročné je dnes balansovať v tom našom ženskom svete, plnom všetkých tých nárokov a predsudkov, pod všadeprítomným tlakom na dokonalosť. Ako v nej ‚vypomerovať akurátnosť‘? Komu skôr vyhovieť? Nemala by si toľko jesť, najedz sa poriadne! Si moc tlstá, si moc chudá. Ty sa nemusíš maľovať, mohla si sa trochu namaľovať. Máš slovo, hovor, to je chlapská záležitosť, nemiešaj sa do toho. Zavrie občas pusu? Veľa toho nenahovorí. Si príliš samostatná, si úplne nesamostatná. Tá krátka sukňa je príliš krátka, v tej dlhej sukni vyzeráš ako babička. Ako to myslíš, že nepiješ? Na dievča dosť piješ,” zamyslela sa Dara.

Dara Rolins v Benátkach. Zdroj: Instagram

„Kto sa v tom má ku*va vyznať? V rámci instagramovej kultúry pridávam fotku z kategórie ,veľa alebo málo‘. Zhrnutie a pointa rovná sa zmierenie sa s faktom, že nikdy nevyhovieš všetkým. Preto buď sám sebou,” dodala. Zabudla však, že ju sledujú aj deti a ako by povedal anjel vo filme Dědictví aneb… Dara, ku*va se neříká!

