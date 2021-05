Správa o úmrtí ostrieľaného rádiového spíkra a porotcu z prvej a druhej série speváckej šou SuperStar Jula Viršíka jeho kolegov a fanúšikov doslova paralyzovala. Údajne mu zlyhalo srdce. Podľa nášho zdroja sa mu rodina nevedela dovolať a začala mať veľké obavy. Manželka ho mala v dome nájsť nevládneho. O malú chvíľu prišla sanitka a mali sa ho snažiť ešte oživovať, žiaľ, neúspešne. Presnú príčinu smrti určí až pitva. Jeho kolegovia a kamaráti sa z tejto správy stále nevedia spamätať. Jeden z nich, Juraj Čurný, nám povedal, že Julo sa mu nikdy nesťažoval na žiadne zdravotné problémy.

Šok! Julo Viršík zomrel. Zdroj: archív

Smútia za ním Paľo Habera, Vilo Rozboril, Pavol Chovanec, Jarka Lajčáková Hargašová, Zuzana Smatanová, Michal Szabo či Adela Vinczeová, ktorí iba ledva hľadali slová na vyjadrenie smútku. Slová plné bolesti poslala do neba ockovi aj jeho dcéra Nina. „Ľúbim ťa, si navždy moja superstar (lebo viem, že hlúpy vtip by ťa určite pobavil. Nikdy som nechcela, aby si mal iný zmysel pre humor),” napísala na sociálnej sieti. Obrovský žiaľ prežíva aj jeho manželka Adriana, ktorá len v decembri minulého roka pochovala milovaného otca. V priebehu pár mesiacov tak prišla o dve blízke osoby.

Jeho úmrtie zneužívajú konšpirátori

Krátko po jeho smrti sa však internetom začali šíriť nechutné správy, že za jeho náhlou smrťou môže byť práve očkovanie vakcínou AstraZeneca. ,,To, že jeho smrť využije aj slovenská dezinformačná scéna, je naozaj nechutné. Užívateľský profil Ján Bielčik, ktorého pestrý profil obsahuje konšpiráciu za konšpiráciou, zverejnil screenshot statusu nebohého Jula Viršíka z 18. apríla 2021, kde moderátor správne nabáda ľudí, aby sa išli očkovať. Užívateľský profil Ján Bielčik náhlu smrť moderátora bez štipky úcty zvrhol na šírenie svojej konšpirácie," upozornila polícia.Julo presne 18. apríla zverejnil status, v ktorom napísal, že už má po očkovaní. „Mrzí ma, že stále je medzi nami dosť ľudí, ktorí sa očkovať nechcú, resp. špekulujú čím áno a čím nie. Nedávno na mňa prišiel rad. Neriešil som, čo to bude. Môže byť aj made in Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v EÚ. Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov, ak nerátam mierne zvýšenú teplotu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto než to minulé,” napísal v apríli. Samozrejme, názory ľudí, ktorí si myslia, že za jeho náhlu smrť mohla práve táto vakcína, nie sú nijako overené a skutočnú príčinu smrti určí až pitva.

Konšpirátori zneužívajú Julovu smrť. Zdroj: Facebook

Julo Viršík v roku 1991 prešiel do vznikajúceho Rádia Rock FM, kde mal vlastnú reláciu s hitparádou pesničiek. Zo Slovenského rozhlasu odišiel do Rádia Koliba, ktoré sa neskôr premenovalo na Rádio Okey. Do Slovenského rozhlasu sa opäť vrátil v roku 2014. Tentoraz moderoval reláciu Naša hudba, v ktorej predstavoval aktuálnu domácu hudobnú produkciu a prinášal rozhovory s hosťami o domácej hudobnej scéne. Po roku prešiel do Rádia Expres, v ktorom moderoval reláciu Twentyfive.

Prečítajte si tiež: