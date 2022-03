Ďalšia smutná správa v tomto pochmúrnom svete. Herec, politik a bývalý minister kultúry Ľubo Roman († 77) nečakane zomrel. V poslednom období sa stiahol do úzadia, no nikomu by ani vo sne nenapadlo, že sa poberie do umeleckého neba.

Charizmatický herec Ľubo Roman vdýchol život množstvu postáv nielen na divadelných doskách, ale aj v televízii. Okrem herectva pôsobil aj v politike a bol z neho i úspešný podnikateľ. Jeho rodina vlastnila niekoľko reštaurácií v hlavnom meste. Herec sa v posledných mesiacoch vytratil zo spoločenských akcií. No ešte donedávna sa s priateľkou Ľubkou, s ktorou sa zoznámil zhruba dva roky po smrti manželky z mája 2017, keď si so synom vyberal oblek v obchode, objavoval v Divadle Nová scéna. „Bola veľmi milá a tak sme sa dali do reči. Aby sa nečudovala, prečo s vnukom vyberám oblek ja, tak som jej spomenul, že už som sám a trávim veľa času s vnúčatami. Ona tiež povedala, že je sama. Takže, takto sme sa zoznámili,” prezradil v minulosti pre Šarm.

Ľubomír Roman na staršej fotke. Zdroj: archív

Dvojica spolu azda nevynechala ani jednu premiéru. V ostatnom čase prežíval šťastie po jej boku a dokonca ešte minulý piatok ich spolu videli v meste. Nič nenasvedčovalo tomu, že by to malo byť naposledy. Pán Roman rád brával Ľubku aj na chalupu so synmi. Jeho postupnú absenciu na spoločenských akciách zapríčinil nielen COVID-19, ale aj zdravotné problémy. Umelec o nich nerád hovoril, no nedávno ich pre týždenník PLUS 7 DNÍ potvrdil jeho syn Radomír: „Otec chodí pravidelne k lekárom, ktorí ho liečia. Nechcem za neho hovoriť. Nech vám povie on sám, čo mu je. Nie je na tom tak, že by nekomunikoval. Volám si s ním každý deň.“

V pondelok ráno však všetkých šokovala správa, že skvelý herec nečakane zomrel. „V nedeľu odišiel náhle do neba môj otec, ktorý bol pre mňa najväčší človek! Mali sme ho veľmi radi a aj on nás, a preto tu bude s nami navždy,“ napísal deň po jeho úmrtí syn Ľubomír na sociálnej sieti. Sústrasť rodine vyjadrili aj Števo Skrúcaný, Erika Judínyová či Braňo Kostka s partnerkou Zdenou Studenkovou.

Ľuba Romana zdravie v minulosti potrápilo viackrát. Keď mal 52 rokov, prežil ťažký infarkt. Syn ho vtedy priviezol do nemocnice na poslednú chvíľu. Po vyliečení zmenil priority aj svoj životný štýl. Dovtedy tuhý fajčiar prestal fajčiť a začal viac športovať. Spomalil aj pracovne a začal sa viac šetriť. V roku 2017 ho však postretla ďalšia životná rana. Jeho milovaná manželka Ines († 69) ho navždy opustila. Dostala vysoké teploty, chrípku, začali jej zlyhávať orgány a lekári ju už nedokázali zachrániť. Svoju manželku spoznal, keď mala len 17 rokov – a už vtedy vedel, že práve ona je tou pravou. Osem rokov nato sa zobrali a mali dvoch synov – Radomíra a Ľubomíra.

Manželka Ines: S Ľubom Romanom boli spolu od svojich štrnástich rokov. Zdroj: ARCHÍV

Herecké úspechy

Roman už ako 14-ročný dostal prvú príležitosť na striebornom plátne. Režiséri Frigyes Bán a Vladislav Pavlovič ho obsadili do epizódnej roly vo filme Dáždnik svätého Petra (1958). A práve toto dielo naštartovalo jeho kariéru. Postupne sa začal objavovať nielen v divadle, ale aj vo filmoch či v seriáloch. Významnú úlohu si zahral v seriáloch Búrlivé víno či Kukučka. V 90. rokoch 20. storočia sa stal riaditeľom Novej scény. A aj keď v staršom veku už nehral, pravidelne chodil do divadla podporovať svojich kolegov.