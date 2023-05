Dano Heriban bol členom komorného divadla v Martine. Pôsobiť tam začal ako hosťujúci herec v inscenácii Štúrovci (koncert zrušený) v roku 2006 a stvárnil postavu bubeníka Jána Chalúpku. Po ročnom hosťovaní prijal stále angažmá. Rovnako však v minulosti pôsobil aj v Slovensko národnom divadle na doskách, ktoré znamenajú svet. Od roku 2014 až do roku 2021 bol členom Činohry SND. Divadlo vtedy opustil kvôli tomu, aby mal viac času na rodinu. „Momentálne mám ambíciu riadiť si svoj čas sám a venovať sa viac predovšetkým rodine. Manželke, svojim trom deťom, ktoré ma potrebujú a ja ich, a zároveň vlastnej hudbe. Napĺňam si tak aj iné potreby,“ povedal pre denník Pravda v decembri 2022.

A práve v národnom divadle sa jeho rodina, kamaráti a hereckí kolegovia s ním naposledy rozlúčia. Detaily k rozlúčke s vynikajúcim hercom Danielom Heribanom, ktorý zomrel v ranných hodinách 24. mája, vo svojom dome vo Svätom Jure, sú už známe.



Dano Heriban bude všetkým mimoriadne chýbať. Zdroj: TV Markíza

Posledná rozlúčka so zosnulým hercom sa bude konať budúci týždeň, v utorok 30. 5. o 11. hodine v novej budove SND. Divadlo v rámci príprav komunikovalo aj s jeho najbližšími. „Pietna spomienka na nášho vzácneho kolegu Dana Heribana bude v novej budove SND v utorok 30. mája 2023 o 11.00 hod. Vstup pre verejnosť je hlavným vchodom od 10.15 hod., vstup do Sály činohry o 10.30 hod. Kondolenčná kniha na vyjadrenie spoluúčasti i spomienok na mimoriadne talentovaného umelca je k dispozícii vo foyer činohry v novej budove SND vždy hodinu pred aktuálnym predstavením," informovala nás o detailoch hovorkyňa SND Izabela Pažitková s tým, že do rozlúčky sa zapojí aj divadlo v Martine, kde herec tiež pôsobil.