Už ako malý chlapec vedel, že jeho život bude spojený so záhradou. Už ako šesťročný sa stal včelárom. Do Telerána zavítal legendárny záhradkár, pán prof. Ivan Hričovský.

91-ročný profesor Ivan Hričovský je dobre známy všetkým záhradkárom. Zdroj: internet

,,Dnes fantastický výber hosťa!!! Výborný rozhovor. Úžasné rady, myšlienky výborného pána profesora. Po tých nevydarených youtuberských a followerskych "celebritách" bol toto dnes skutočne super prínosný rozhovor. Verím, že týmto výberom ste začali novú éru," napísala diváčka Mirka. ,,Konečne, napravili ste si reputáciu a pozvali ste skvelého, vzdelaného pána Hričovského," pridala sa Monika. ,,Sledovala som so zatajeným dychom, perfektný bol," zhodnotila Milena. ,,Nádherné! Skvelý človek, rada by som ho privítala v mojej záhrade, že by mi poradil, kde mám čo umiestniť," napísala Danica.