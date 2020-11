Aj keď na začiatku šou Sára striktne vyhlasovala, že sex pred kamerami by nikdy nemala, pretože sa na ňu pozerajú aj jej babky, s Erikom si teraz pravidelne užívajú. Viackrát si to rozdali v sluhovni a najnovšie si našli ďalšie miesto na večerné radovánky.

Farmári dostali nedávno úlohu postaviť si saunu. Ujal sa toho šikovný Lukáš. Jedna dvojica sa však rozhodla, že tento priestor využije aj na niečo iné, ako iba na relax. Po dueli, v ktorom uspel Erik, si svoje víťazstvo dosýta vychutnal. So Sárou si najprv užili vírivku a potom šup nahí do rozohriatej sauny. No a tipnite si, čo sa tam následne odohrávalo. ,,Pokrstili sme saunu. Užili sme si ju naplno," povedala Sára, ktorá sa poriadne červenala. ,,Horšie bude, keď tam dali nejakú skrytú kameru. Ale iba obrysy bolo vidno. A my sme tam boli nahí,"pokračovala vystrašená, ale za to uspokojená Oraváčka.

Erik a Sára si to rozdali už aj v ich novej saune. Zdroj: tv markíza

,,Tak ráno som bola pozrieť do sauny, ako to tam vyzerá a našla som tam obal z prezervatívu. Takže pochopili sme, kto tú našu sauničku pokrstil," povedala Katka.