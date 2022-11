Alex a Šimon sa do seba zaľúbili a vytvorili farmársky pár. Keď vypadla, znášal to mimoriadne ťažko, no o to viac sa tešil, keď ju opäť vrátili do hry. A hoci si táto dvojica dávala vždy pozor, koľko toho vypije, po dueli sa poriadne rozbehla. Keď sa Šimon v kadi umýval, vošla tam Alex a prehliadla si ho od hlavy po päty.

Alex spustila ódu na Šimonovu pýchu. Zdroj: TV Markíza

„Videl som, že si sa mi kukala na koko*. Ako ti padli tie oči,“ povedal jej Šimon. „Nevidím na tom nič strašné… Tak som sa pozrela. Čo je na tom, sme spolu… Je krásny a teším sa na neho, keď budeme vonku spolu,“ vyhlásila bez hanby do kamery a na jeho prirodzenie spustila hotovú ódu. No a „chtíč“ bol „chtíč“. Odrazu si dali dole porty a zmizli v húštine ďaleko za statkom… Viac dnes večer na Markíze.

