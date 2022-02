Porotkyňa SuperStar Monika Bagárová (27) ešte na jeseň čelila otázkam na jej vzťah s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom (31). Ten s ňou a ich dcérkou Ruminkou (1) skoro vôbec netrávil čas a tak sa šuškalo, či sú vôbec ešte spolu. Speváčka napokon vyšla s pravdou von presne na Vianoce, kedy priznala rozchod. Nasledovali slzy, osočovanie v médiách, no najnovšie to vyzerá tak, že dvojica je zrejme opäť spolu.

Česká speváčka Monika Bagárová cez Vianoce prekvapila fanúšikov rozchodom s Makhmudom Muradovom, s ktorým má dcéru Rumiu. Z Monikiných najnovších vyjadrení sa však zdá, že emócie opadli a dokonca by to mohlo vyzerať, že ich zmierenie je na dobrej ceste. „Ruminka je náš zmysel života. Obaja pre ňu dýchame a urobíme vždy všetko preto, aby bola šťastná a nechýbalo jej nič. Tým nemyslím materiálne,“ informovala nedávno na sociálnej sieti svojich fanúšikov, ktorí zvedavo zisťovali, ako to medzi dvojicou je. A všetko nasvedčuje tomu, že párik k sebe našiel cestu.

"Ruminka po prvýkrát na kolotoči! Ešte, ešte, mamí," pochválila sa Bagárová na sociálnej sieti fotografiou, no nie hocijakou. Tá zachytáva jej dcérku na kolotoči, no to nie je všetko. Pózujú na nej aj obaja jej rodičia - Monika i športovec Makhmud Muradov. Vyzerá to tak, že dvojica je podľa všetkého naspäť spolu. Reakcie jej fanúšikov nedali na seba dlho čakať. Pod Monikinou fotkou sa zhromaždilo viacero komentárov, ako im to ľudia prajú. "Máte krásnu princezničku a potrebuje vás oboch! Krásni ste," odkázala speváčke jej fanúšička. "Či sú spolu, alebo nie sú, pri dieťati musia vždy držať spolu," napísala istá Nikola.

To, či je ale dvojica skutočne naspäť spolu, nie je zatiaľ úplne jasné. Je totiž možné, že iba trávili spoločný čas s ich dcérkou. O tom, ale že speváčka Muradova možno zobrala na milosť, svedčí jej návrat z "azylu" u rodičov v Brne naspäť do ich domácnosti neďaleko Prahy. Možno si Muradov za ten mesiac, kedy spolu neboli, určil priority a zistil, že bez českej krásky a malej dcérky nemôže žiť. Makhmud dokonca pre zranenie neodišiel na plánovaný zápas do zahraničia a zrejme sa v najbližšej dobe nebude vracať ani do svojej rodnej krajiny, kde v poslednom roku trávil veľa času.