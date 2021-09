Východniar Miro sa dal od začiatku Farmy dokopy so Stankou. Tá si najprv užívala jeho pozornosť a to, že vyzerá ako Rambo, no postupne nie iba ona, ale aj ostatní zisťujú, že má poriadne tienistú stránku.

Miro sa od prvej chvíle prezentoval ako vtipný a zábavný človek. Svojou galantnosťou si získal aj Stanku, ktorá sa v láske veľmi sklamala. Žila totiž s moslimom, ktorý ju bil a musela od neho doslova zdrhnúť. No ako na Farme plynú dni, tak sa mení aj jeho „holubičia povaha”. Nervy mu rupli po dueli Luny a Moniky. Na stole ich totiž nečakali rezne, ale ryby. A to ho vytočilo do nepríčetnosti.

Miro a Stanka sa zblížili hneď na začiatku Farmy. Zdroj: TV Markíza

Vrieskal ako zmyslov zbavený a miestami sa ho niektorí až báli. Situácia sa opakovala aj na druhý deň. Farmárom sa stratilo až 6 oviec. Zúfalá Mirka všetkých neustále prosila, aby ich išli spoločne hľadať. Mirovi sa to však nepáčilo a keď Mirka trochu zvýšila hlas, opäť sa zmenil na poriadneho agresora. Hulákal, rozháňal sa a vulgárne nadával. Mirka však nebola jediná, ktorá pocítila jeho agresívnu stránku. Keď sa mu snažila Eva dohovoriť, vrieskal po nej ako nepríčetný. „Nepáčilo sa mi, keď si húkal na ženu ako pavián! To budeš takto riešiť aj naše problémy? Budeš po mne húkať a prevracať stôl? Mám z toho strach, lebo vybuchuješ každú chvíľu. To nie je frajerina mať 30 kíl svalov a hulákať tu! Je to nesympatické,” vyčistila mu žalúdok jeho farmárska láska Stanka. Viac dnes večer na Markíze.

Miro na Mirku poriadne vybehol. Zdroj: tv markíza

