Odborník na krásu Jozef Oklamčák (67) je už dlhé roky zárukou dobrého výberu úspešných missiek a aj krásavcov. Pred pár dňami korunoval najkrajšieho muža Slovenska na rok 2023. A nie je to žiadny neznámy mladík. Stal sa ním totiž Tomáš Benko (30) zo Žiliny, ktorý pred rokom súťažil v šou Survivor.

Tomáš Benko sa do povedomia verejnosti dostal pred vyše rokom, keď súťažil v reality šou Survivor 2022. Vypadol v 11. dueli a obsadil tak celkové 10. miesto. Najnovšie sa opäť dostáva do povedomia ľudí. Stal sa totiž víťazom Mister Slovenskej republiky 2023. Šerpu a titul mu slávnostne odovzdal Jozef Oklamčák, ktorý je vyhlasovateľom súťaže.

„Cítim sa skvele. Byť mužom roka je asi sen každého pekného muža na Slovensku. Pocity ešte len vstrebávam, celé to asi na mňa doľahne, keď pôjdem na svetovú súťaž – v júli do Poľska,” prezradil nám Tomáš tesne po zisku titulu s tým, že s modelingom skúsenosti nemá.

Nový Mister Slovenska pre rok 2023 Tomáš Benko. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Nie, s modelingom a fotením nemám žiadne skúsenosti. Našťastie mám skúsenosti pred kamerami,” priznal Benko, čím narážal na Survivor. „To však bolo niečo úplne iné. Tam nebola upriamená pozornosť iba na mňa ako jednotlivca, zatiaľ čo teraz to tak je a môžem si to užívať naplno,” hovorí s tým, že ho čaká pendlovanie medzi Holandskom a Slovenskom. „Žijem v Holandsku, kde sa venujem stavebnej činnosti, kam som odišiel po Survivore. Určite vďačím aj tejto šou za to, že som sa stal mužom roka. Budem si musieť nacvičiť chôdzu a nejaké pózy. Musím si napozerať nejaké videá k tomu,” dodal s úsmevom.



