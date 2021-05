Diváci boli svedkom ďalšieho nechceného škandálu. A to priamo počas živého vysielania relácie Dámsky klub na RTVS. Paradoxom je, že opäť v tom mal prsty kuchár, presne ako v roku 2016, keď v Teleráne vtipkoval Ľubo Herko s bielym práškom. Teraz si zavaril Michal Baniar.

Diváci si istotne pamätajú na megaškandál, ktorý pred viac ako 5 rokmi musela hasiť Markíza. Počas živého vysielania Telerána, presne 20. januára 2016, sa kuchár Ľubomír Herko ocitol v zábere počas rozhovoru s kostýmovou výtvarníčkou. Kameraman ho zachytil práve vo chvíli, keď sa na stole hral s bielym práškom, ktorý upravoval kreditnou kartou a v ruke mal zrolovanú 500-eurovú bankovku.

Ľubomír Herko sa 20. januára 2016 postaral v Teleráne o poriadny škandál. Zdroj: TV Markíza

Televízia okamžite reagovala. „Považujeme to za absolútne nevhodný vtip, ktorý nemá v takejto relácii čo robiť. V rámci televízie z toho vyvodíme dôsledky,“ znelo stanovisko Markízy. A tak sa aj stalo. Ľubo Herko dostal takmer rok stopky a do vysielania Telerána sa vrátil až 10. januára 2017.

A škandál s kuchárom sa teraz nevyhol ani RTVS. Relácia Dámsky klub je obľúbená vďaka tomu, že pre svojich divákov pravidelne pripravuje zaujímavé témy, moderátorky si pozývajú zaujímavých hostí a nezabúdajú ani na chutné recepty. V piatok vysielali Soňa Müllerová a Karin Majtánová. Hneď v úvode riešili, že k letu patrí ovocie – a to je už len na skok k zmrzline. Studenú pochúťku im v štúdiu pripravoval kuchár Michal Baniar.

V piatok vysielala Karin a Soňa. Zdroj: rtvs

Všetko by bolo v poriadku, keby si pozorní diváci nevšimli, že pozvaný kuchár mal na hánke ruky vytetovanú skratku ACAB, ktorá znamená „All cops are bastards“, po slovensky „Všetci policajti sú bastardi“. Ide o symboliku blízku futbalovým hooligans, ľuďom zameriavajúcich sa na odpor proti polícii a policajnej brutalite. Tí, ktorí si túto skratku na jeho dlani všimli, ostali poriadne zaskočení. Mnohí to okamžite začali komentovať na sociálnej sieti a krátko nato už reagovali aj šokovaní kompetentní. ,,RTVS sa dôrazne dištancuje od akýchkoľvek násilných prejavov a používania hanlivých symbolov. Okolnosti vzniknutej situácie preverujeme, všetkým divákom sa ospravedlňujeme,“ reagovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. Ako sa nám ďalej podarilo zistiť, kuchár sa vo vysielaní RTVS po tomto incidente už neobjaví.

