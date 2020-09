Držiteľ Oscara za Ostro sledované vlaky Menzel bol v novembri 2017 hospitalizovaný pre vážnu infekciu mozgu. Absolvoval vtedy niekoľkohodinovú operáciu, následne upadol do umelého spánku a dvakrát zavedená tracheostómia mu dala poriadne zabrať. Ale režisér statočne bojoval niekoľko mesiacov. Keď sa jeho stav zlepšil, po roku ho prepustili z nemocnice a manželka Oľga sa o neho starala už doma. Tešil sa zo života a svojich dvoch dcérok.

Režisér sa nakazil meningokokom údajne z klimatizácie v lietadle, keď v Košiciach pripravoval operu Falstaff. „Lekári ho liečili silnými antibiotikami. K tomu dostal ešte zápal stredného ucha, ktorý mu operovali,“povedala vtedy Menzlová, ktorá stála pri manželovi do poslednej chvíle.

„Jiřinko náš milovaný, najstatočnejší zo všetkých statočných. Včera večer doma v našich náručiach tvoje telo opustilo náš pozemský svet. Bolo nám veľkou cťou, že sme ťa mohli odprevadiť na tvojej poslednej ceste. Tvoja láska ku mne a našim dievčatám bola láskou, ktorá si nekladie podmienky,“napísala manželka k spoločnej fotke. „Ďakujem aj za tie ťažké posledné 3 roky. Stále si mi pomáhal. Svojou statočnosťou, chuťou, neobyčajnú vôľou do života a humorom. Prajem ti pekný obláčik, ako si ty sám hovoril. Smrťou sa nič nekončí a verím, že sa stretneme, nech už v akejkoľvek podobe. Pretože nie je možné, aby to tak nebolo. Hladkám ťa a ľúbime ťa z celého srdca naveky. Tvoje dievčatá. Olinka, Anička, Evička,“ dodala.

Paradoxom je, že Menzel mal ešte pred vážnym ochorením predstavu o svojej smrti. Z jeho slov, ktoré povedal len krátko predtým, ako na neho zaútočil zákerný meningokok, doslova mrazí.

„Smrti sa nebojím. Keď budem cítiť, že som zlý, tak chcem umrieť. Nechcem byť na obtiaž. A nechcem pohreb. Mám len strach, aby to nebolo dlhé, hlúpe umieranie,“ prezradil oscarový režisér v jednom z posledných rozhovorov. V tom čase, keď ho Menzel poskytol, ešte netušil, že onedlho skončí pripútaný na lôžko. Akoby si útok meningokoka nevedomky privolal. „A viete, čo je najhoršie? Najhoršie je, keď vám odíde telo a neodíde mozog. To radšej nech odíde mozog,“dodal.

Režisér mal dokonca premyslené, čo všetko treba urobiť, keď príde jeho čas. „Potom by som bol rád, aby ten popol raz moja žena odviezla do Španielska, kam jazdíme každé prázdniny, a aby ho tam rozsypala. Máme to miesto veľmi radi,“ vyslovil prosbu režisér a potom ho postihol krutý osud.

