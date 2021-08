Jasmina si momentálne užíva dovolenku s Rytmusom a ich synom Sanelom. Počas večere nahrala pre svoje sledovateľky video. „Môžem žrať pizzu na večeru, pretože ju vďaka kolagénu odvodním. Tak ako vy všetky, ktoré ste vykúpili aj poslednú dávku bikini body kolagénu,“ rozplýva sa v storke na Instagrame. Kolagén, ktorý spomenula, je 35-eurový produkt platenej spolupráce, na ktorej sa podieľala spolu so Zuzanou Plačkovou. Po jej videu však ľudia nevedeli, či sa majú smiať alebo byť pohoršení.

,,Tvrdiť, že kolagén odvodní pizzu? Tak to už je trošku cez čiaru, toto som na tvojom profile nečakala. A to som si myslela, že svoje reklamy berieš vážne. Čakám, že to bol nejaký vtip," napísala jej fanúšička z Česka. Po tomto obrovskom trapase Jasmina okamžite reagovala. ,,S úsmevom na tvári v rámci poďakovania tým, ktorí kolagén vykúpili, som povedala vetu, ktorej ľudia, ktorých tu mám, absolútne rozumejú. Touto nadsázkou som nikdy ani jeden kolagén nespropagovala, kým bol v predaji, použila som ju (opakujem úsmevne) v čase, keď už ani nebol k dispozícii," obhajovala sa Jasmina. Napriek jej vysvetleniu jej to však mnohí fanúšikovia ,,nezožrali." ,,Cenu za dno internetu za tento týždeň vyhráva..." kopili sa ďalšie komentáre od ľudí.

