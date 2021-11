Obe dámy vyzerajú skvele a aj čo sa týka ich outfitov v šou, vždy sú elegantné a niekedy aj poriadne sexi. Nedávno si spolu spravili selfie a divákom tak predviedli aj svoje odvážne, hlboké výstrihy.

Jasmina Alagič sa poriadne odviazala s polonahými akrobatmi po ich vystúpení. Zdroj: TV JOJ

No ako to už býva zvykom, na sociálnej sieti sa začali zhromažďovať rôzne komentáre. „Pohľad do výstrihov týmto dámam nerobí žiadnu slávu”, alebo „Najlepšie výstrihy majú za sebou,” reagovali fanúšikovia. Je jasné, že niektorí jednoducho nevedia oceniť dobre vyzerajúci výstrih.

