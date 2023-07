Aktuálne hráte v českom krimiseriáli Odznak Vysočina šéfku kriminálky Danu Skálovú. Hovoríte v ňom plynule po česky. Mali ste aj nejaké lekcie alebo vám čeština ide prirodzene dobre?

Ďakujem, teším sa z pozitívnych ohlasov. Je to už 23 rokov, čo hrávam v Česku vo filmoch alebo v televízii v češtine, takže to je už nejaký čas, čo sa češtine pri jednotlivých projektoch venujem. Navyše pri hraní hlavnej roly v seriáli Svetla pasáže si intenzívne nepretržité natáčanie vyžadovalo, aby som v Prahe žila pol roka a, samozrejme, to sú všetko skúsenosti, ktoré mi pomáhajú v hovorení po česky aj v týchto rokoch, keď natáčam pre TV Nova krimi seriál Odznak Vysočina. Toto leto budeme natáčať už 3.sériu pre vynikajúcu divácku sledovanosť a teším sa, že si seriál získal obľubu aj na Slovensku, kde sa teraz začal vysielať. Pri každej role v cudzom jazyku sa inej reči plne venujem, bez mojej intenzívnej práce to nejde, lebo je to, samozrejme, rozdiel ako hrať v rodnom jazyku. V začiatkoch som využila aj pomoc jazykovej lektorky, podobne, ako keď som hrala aj v angličtine či nemčine.

Monika ako Dana Skálová v krimiseriáli Odznak Vysočina. Zdroj: TV Nova

Čo hovoríte na to, že práve vy ste získali hlavnú úlohu v českom seriáli?

Herectvo je moja práca. Teší ma, že som okrem Slovenska hrala aj vo viacerých zahraničných produkciách, či už v českej, anglickej alebo v rakúskej.

Sú v seriáli aj scény, ktoré sa vám hrali náročnejšie?



Určite si odo mňa hranie kapitánky na oddelení vrážd vyžaduje aspoň nejakú zručnosť v práci so zbraňou, s tým nám pomáhajú priamo na pľaci odborníci z polície, mňa to veľmi baví, rada sa to učím a mám pred tým rešpekt. Z vlastnej iniciatívy som bola pod vedením odborníka aj strieľať s ostrými nábojmi na strelnici, lebo je rozdiel, ako sa správate ako herec k zbrani, keď ju nevnímate len ako nejakú rekvizitnú atrapu.

V Dunaji, k vašim službám stvárňujete spravodlivú Vilmu, v Druhej šanci ste si zahrali svojráznu lekárku a teraz ste policajtka. V akej úlohe sa cítite najkomfortnejšie?

V každej úlohe, ktorá je dobre napísaná. Čím rôznejšie charakterové typy hrám, tým lepšie, baví ma to.

Monika je takisto pevnou súčasťou dobového hitu Dunaj, k vašim službám. Zdroj: TV Markíza

