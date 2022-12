Monika má za sebou náročný rok. Absolvovala premenu v markizáckej šou o chudnutí, kde získala nové telo. V stredu zavítala do Telerána, kde prezradila, čo bolo pre ňu najťažšie. Okrem toho predviedla úplne nový imidž, z ktorého boli prekvapení aj moderátori Lenka a Roman.

Monika s manželom. Zdroj: tv markíza

„Najťažší pre mňa bol Bootcamp – odlúčenie od manžela, bez ktorého som nikdy nebola. Zrazu som sa musela od neho odlúčiť na tri týždne, bolo to pre mňa veľmi ťažké,” prezradila v Teleráne. „Tá šou bola zážitok, zmenilo mi to život úplne opačným smerom. Zmenila som prácu, tam, kde som bola od skončenia školy osem rokov, už to nebola priorita. Mojou prioritou je ráno vstať a ísť cvičiť a zdravo sa stravovať a pracovať na sebe, lebo sú tu ešte nejaké chybičky krásy,” pokračovala Monika, ktorá bola počas galavečera, ktorý sa točil v júni, blondínka. Dnes je z nej iná žena. Má dlhé tmavé vlasy.

„Ty si úplne iný človek, do slova a do písmena. Keby mi niekto ukázal fotku teba pred a po, povedal by som, že je to niekto úplne iný. Jedine možno podľa pírsingu v líci by som ťa asi spoznal. To je neuveriteľné,” netajil sa moderátor Juraško.

