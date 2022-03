FOTO Monika z Bez servítky: Chcela sa zviditeľniť, stal sa pravý opak! Stálo jej to za to? ×

Namiesto varenia opäť prevažujú hádky a exoti. V nových častiach Bez servítky sa pri jednom stole opäť stretla zaujímavá pätica. Aj keby sa mohlo zdať, že práve Zuzanita, známa z relácie Take me out, bude najviac excelovať, opak je pravdou. Pondelková hostiteľka Monika ju prebila na plnej čiare.