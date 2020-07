Správa, ktorá mnohých poriadne prekvapila, dokonca až šokovala. Europoslankyňa Monika Beňová, ktorá v auguste oslávi 52 rokov, bude mamou. Tehotenstvo sa jej darilo dlho tajiť, no je už v šiestom mesiaci a čaká dievčatko. Čo na to povedala Erika Judínyová (49)?

Pred pár mesiacmi všetkých prekvapila Erika Judínyová, potom Vendula Picingerová, ktorá čaká bábätko vo svojich 48 rokoch a teraz Monika Beňová. Čo jej odkázala Erika? ,,Som z toho milo prekvapená. Veľmi jej to prajem, nech si to užije. Je to krásne," reagovala Judínyová, ktorá sa stala mamou vo svojich 49 rokoch. Šťastná Monika, ktorá má 30 ročného syna Martina, sa pred pár hodinami pochválila milou fotkou, na ktorej drží ružové dupačky. ,,Krásny pondelok. Toto sme my. Mama a dcérka. Tešíme sa na ňu. Užívame 6. mesiac. Všetci sme nekonečne šťastní. Držte nám palce, ďakujeme," napísala.

Monika Beňová Zdroj: instagram

