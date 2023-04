Stretla som vás na oslave narodenín estetickej kliniky. Ako sa zvyknete starať o pleť?

– Mala som veľmi prísnu, ale zároveň modernú babičku. Tá ma naučila, že základom je, dvakrát za deň sa poriadne nakrémovať. A toto naozaj dodržiavam odmalička. Potom, keď už som bola staršia a začala som sa maľovať, tak mi povedala, že kedykoľvek prídem domov, vždy sa musím odlíčiť. To dodržiavam, je to taká moja celoživotná mantra, plus pijem veľa vody a, samozrejme, k tomu zdravý životný štýl, v rámci možností, ktorý nám ponúkajú naše klimatické zmeny. Snažím sa jesť veľa zeleniny, menej mäsa, zdravé jedlo, veľa pohybu, šport, rada sa prechádzam, čo mi teraz umožňuje aj dcérka.

Čo vy a estetické zákroky?

– Samozrejme, je moderná doba a je smiešne, keď niektorí klamú, že si v mojom veku nepomôžu aj odborníkmi. Raz za pár mesiacov chodím aj na také odbornejšie zásahy, väčšinou je to botox. Zatiaľ som nemala žiadne chirurgické operácie, ani si ešte nemyslím, že by som to už musela podstúpiť, ale také tie prirodzené, ktoré trochu pomôžu v tomto veku, tak tie, samozrejme, absolvujem.

Monika Beňová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoosexFLsT4/

Tieto služby zvyknete vyhľadávať na Slovensku alebo aj v Bruseli, kde pracovne pôsobíte?

– Na Slovensku. V Bruseli nikoho takého nepoznám, komu by som dôverovala. Klient by si mal trochu nájsť taký vzťah k svojmu doktorovi, v mojom prípade k doktorke, ktorý pozná vašu pokožku, vie, ako reaguje, aby ste nevyzerali ako klaun alebo komicky.

Ak to nie je tajomstvo, mate okrem botoxu aj niečo iné vylepšené?

– Áno, nemá zmysel klamať ľudí. Dala som si spraviť viečka, vo februári 2022. Bolo to trochu aj zo zdravotných dôvodov, lebo u nás geneticky v rodine, hlavne u žien sú tie viečka také spustenejšie a mala som už trochu problém so zrakom. Tak som si dala operovať viečka, bola to veľmi príjemná operácia, aj rekonvalescencia bola veľmi rýchla. Schválne som si to naplánovala na týždeň, keď som nemusela ísť do práce. Som s tým veľmi spokojná.

Europoslankyňa Monika Beňová s partnerom, advokátom Ľubomírom Klčom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CkDj23yKE_a/

Zvyknete chodiť pravidelne na kozmetiku?

– Na botox chodím tak raz za 8 mesiacov, na kozmetiku nechodím, lebo na to nemám čas, chodím však mojej kozmetičke, ktorá mi upravuje obočie, nejakú základnú depiláciu, ale že by som na nejaké hĺbkové čistenia chodila, to nestíham. Ale tým, že veľa lietam, robím si nejaké ošetrenia aj sama.

O vlasy sa vám starajú tiež na Slovensku?

– Áno, ale musím povedať, že aj v Bruseli mám kaderníčku, Talianku Santu, ktorá pracuje v parlamentnom kaderníctve, už sa aj bližšie poznáme za tie roky, ale inak sa mi o vlasy starajú tu na Slovensku. Treba podporovať naše služby, našich podnikateľov.

Koľko zvyknete do seba investovať pre krásu?

– To sa nedá presne zrátať, lebo napr. mesačne neminiete celý krém či špirálu. U mňa tie najdrahšie procedúry sú vlasy – fúkaná, raz za týždeň – čo je cca 35 eur, dávam si to každý týždeň, lebo človek pre prácu musí nejako vyzerať. Raz za týždeň si umyjem vlasy doma, väčšinou v piatok a v pondelok, predtým, ako odlietam do Bruselu, si ich dám vyfúkať. Mesačne na to miniem 4 x 35 eur. Nie je to dráma. A do toho bežná kozmetika, krémy, špirály, mejkap, atď…

Ste mamou malej dcérky Ley. Ako si užívate materstvo, aj z toho hľadiska, že ste druhýkrát rodili až po 50-ke?

– Užívam si to úplne fantasticky a pravda je taká, že hormóny, ktoré sú spojené s tehotenstvom, vás nabijú úžasnou energiou. To znamená, že výzor je mladší, pleť je napnutejšia, máte energiu, ktorú ste si ani nemysleli, že v takom veku budete mať. A to malé dieťa vám ju dodá – jednak v tehotenstve a aj potom s tým, že musíte byť stále v strehu, starať sa, vstávanie v noci, ja si to užívam! Páči sa mi to.

To ste na tom dobre, veľa mladých žien je veľmi unavených pri malých deťoch ...

– Možno taká malá rada od 50-ničky – nastavte sa v hlave na to, keď si to tak nastavíte, že to budete zvládať, tak to ide. Jasne, že niekedy sa vám chce už revať v noci, že bože, už sa zase zobudila, každá mama to pozná. Ale keď sa nastavíte pozitívne a poviete si, ale veď som chcela to dieťa, teším sa z toho, chcem, aby to dieťa bolo šťastné. A deti sú veľmi senzitívne, cítia, keď mama nie je na tom dobre psychicky, keď je unavená. Mne toto dodáva takú tú silu a energiu. Keď sa mi chce plakať, pozriem na ňu a poviem si, ale veď ja som sa na teba tešila, chcela som ťa, tak to jednoducho musím zvládnuť. Ona sa nepýtala sama na svet, chcela som ju, si tu, tak je to na mne, aby som jej všetko dala.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>