Bagárovej jednoodlažný dom bude mať päť miestností, ale celý priestor bude otvorený a vzdušný. Tomu zodpovedajú aj farby – biela a svetlo sivá. „Máme návrhy interiéru. Dom má už okná a dvere, teraz príde na rad podlaha a omietky,“ prezradila nedávno Monika Bagárová na svojom Instagrame. „Vybrali sme vinylové podlahy do celého domu okrem kúpeľne, tam budeme mať dlažbu,“ pokračujeMonika. Podľa návrhu dizajnového štúdia celému domu vládne biela farba, len v kúpeľni je obrovské gulaté zrkadlo a na stene zlaté kúrenie v kombinácii so sušiakom na uteráky.



Monika Bagárová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cc-3gyFIynt/

Biela farba prevažuje v kuchyni aj v obývačke, kde je opäť zrkadlo cez celú stenu, aby opticky zväčšovalo priestor. V budúcnosti plánuje speváčka aj nahrávacie štúdio, kde by mohla v pokoji pracovať na nových pesničkách. V dome budú ale väčšinou bývať jej rodičia, ale bude to útočisko aj pre ňu. Monika má totiž veľa aktivít aj na Slovensku, takže to bude mať z Brna bližšie. S priateľom, MMA zápasníkom Machom majú dom kúsok od Prahy.

