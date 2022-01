Česká speváčka Monika Bagárová (27) cez Vianoce prekvapila fanúšikov rozchodom s Makhmudom Muradovom (31), s ktorým má dcéru Rumiu (1). Najnovšie to vyzerá tak, že medzi nimi nie je vojnová sekera.

Vo vzťahu Moniky Bagárovej a zápasníka MMA Makhmuda Muradova alias Macha, ako ho rodinne prezývajú, sa zdalo všetko ideálne. Lenže postupne začal Mach tráviť viac času v rodnom Uzbekistane, kde musel riešiť rodinné problémy. Navyše sa tam venuje aj podnikaniu.

Monika Bagárová ostáva slobodnou matkou. Zdroj: Instagram

Z Monikiných najnovších vyjadrení sa však zdá, že emócie opadli a dokonca by to mohlo vyzerať, že ich zmierenie je na dobrej ceste. „Ruminka je náš zmysel života. Obaja pre ňu dýchame a urobíme vždy všetko preto, aby bola šťastná a nechýbalo jej nič. Tým nemyslím materiálne,“ informovala na sociálnej sieti svojich fanúšikov, ktorí zvedavo zisťovali, ako to medzi dvojicou je.

Monika už dávnejšie priznala, že útechu našla pri čítaní Biblie. „Ak totiž odpustíte ľuďom ich prehrešky, odpustí aj váš nebeský otec vám,“ prezradila svoj obľúbený verš a aj ten napovedá tomu, že sa momentálne sústredí na upokojenie životnej situácie a myslí najmä na dobro svojej dcérky.

Prečítajte si tiež: