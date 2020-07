Moderátorka a spíkerka Dagmar Didiana Dianová (42) si na svojom vzhľade dávala vždy záležať. Po okrúhlej štyridsiatke si však uvedomila, že je čas, aby sa zverila aj do rúk odborníkov.

Didiana v marci 2019 podstúpila operáciu viečok. Ako priznala, zle videla a problémy mala aj pri maľovaní. No... odporučila jej to dokonca aj vlastná rodina. A hoci od tohto zákroku prešiel už viac ako rok, na aktuálnych fotkách vyzerá opäť úplne inak. Akoby to ani nebola ona. Má viditeľne plnšie pery a úplne zmenené črty tváre. Stačí si porovnať jej staré zábery s tými aktuálnymi. Pravdou však je, že nikdy nevyzerala lepšie!

Takto vyzerala Didiana ešte pred pár rokmi. Zdroj: Emil Vaško