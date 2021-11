Katka Brychtová má s manželom Ivanom dve deti. Dcéru Katku a syna Jakuba. Práve staršia dcéra z nej už dokonca spravila dvojnásobnú babičku. Moderátorka sa z dvoch vnúčat veľmi teší a rada s nimi trávi čas vždy, ako je to možné. Úlohu babičky si užíva naplno.

Brychtová s dcérou. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Snažím sa byť poruke, keď treba, byť svokra, ktorá pomáha, počúva a nehovorím do vecí, ktoré si musia mladí vyriešiť sami. Niekedy si hryziem do jazyka, lebo som veľa pracovala s ľuďmi a videla veľa rodinných príbehov, preto viem, aké to je, keď ľudia hovoria do života druhým. Naozaj si dávam na to pozor. Snažím sa, aby som bola akoby naboku a bola pri nich vtedy, keď to treba,” prezradila v minulosti Brychtová, ktorá si bude musieť zvyknúť na novú situáciu.

Moderátorkin zať je totižto lekár, ktorý úspešne skončil školu. A keďže dcérin manžel Tanzeel pochádza z Ameriky, spolu so svojou rodinou sa tam plánuje vrátiť. „Mladých” tak čaká sťahovanie za veľkú mláku. Je jasné, že najmä pre Katku to bude náročné a že jej dcéra i milovaní vnuci budú poriadne chýbať.

