Moderátorka Adriana Poláková minulý rok šokovala divákov Telerána, keď oznámila, že dala výpoveď a sťahuje sa za priateľom do Rakúska. Okrem nej sa rozhodol odísť aj jej parťák Daro Richter. Markíza si za nich našla bleskovú náhradu. Novou moderátorskou dvojicou sa stali Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Kráska však vydržala v rannej šou iba 10 mesiacov!

Adriana Poláková začala v Markíze pracovať ako moderátorka Telerána v roku 2005. V roku 2007 sa jej moderátorským partnerom stal Daro Richter. Minulý rok v máji však prekvapila svojím rozhodnutím. Dala výpoveď a začala si plniť svoj dávny sen. S priateľom Christianom si kúpili kaštieľ v mestečku Burgau a postupne ho premenili na penzión pre turistov. Od augusta tak posilnili moderátorský tím Telerána Zuzana Čimová a Matúš Krnčok. Mladá brunetka dovtedy pôsobila v Teleráne ako redaktorka a Matúš bol divákom Markízy dobre známy, keďže mnohokrát moderoval zákulisie veľkých hudobných projektov. Diváci si túto dvojicu okamžite obľúbili a s nadšením im zanechávali pozitívne komentáre. „Príjemná zmena a Zuzka je krásna. Prajem obom veľa úspechov," hromadili sa pozitívne reakcie. „Ona je krásna, konečne vidíme mladú moderátorku," napísala diváčka Amália.

Zuzana Čimová v Teleráne po 10 mesiacoch končí. Zdroj: tv markíza

Zuzka však na poste moderátorky Telerána vydržala iba desať mesiacov. Ako sme sa dozvedeli, končí a už o pár dní ju po boku Matúša vystrieda nová tvár. Kto by si však myslel, že dôvodom sú nejaké interné nezhody, je na veľkom omyle! Čimová ide totiž moderovať markizácku novinku, Televízne noviny 12. ,,Moje najväčšie ďakujem patrí Matúšovi, najlepšiemu moderátorskému kolegovi, akého som si mohla vysnívať. Necelý rok, ktorý sme spoločne odmoderovali, bol veľmi pestrý. Mám za sebou úžasnú skúsenosť, na ktorú budem vždy rada spomínať. Ďakujem však nielen jemu, ale celému štábu na čele so Zuzkou Štelbaskou. Celý tím Telerána mi bude veľmi chýbať, pretože je tvorený z ľudí, s ktorými sa veľmi dobre spolupracuje a spoločné rána máme úprimne radi. No vídať sa budeme určite aj naďalej. Aktuálne sa teším na novú pracovnú skúsenosť a výzvu a Lucke s Matúšom držím palce, nepochybujem o tom, že budú výborní,” povedala Čimová.

Zuzana Čimová v Teleráne končí. Zdroj: tv markíza

Zuzanu nahradí Lucia Hlaváčková. ,,Po siedmych rokoch končím v redakcii spravodajstva, kde som ako 22-ročná začínala. Opúšťam kolektív, v ktorom sa cítim ako doma. Ďakujem všetkým za pomoc, rady, smiech... Na druhej strane som si chcela vyskúšať aj inú ako spravodajskú polohu. Výhodou je, že poznám ľudí, ktorí pracujú v Teleráne. Sú na mňa veľmi milí, pomáhajú mi so všetkým a čo ma teší, moderátorského partnera mám Matúša Krnčoka,” teší sa Lucia, ktorá doteraz v Teleráne moderovala ranné správy. ,,Naše prvé vysielanie bude 1. júna. Verím, že dobre dopadne. Je to predsa len iná pozícia. Teleráno je živé 2,5 hodinové vysielanie, plné zaujímavých hostí a tém. V tomto sa budem snažiť čo najviac pracovať, aby som bola v témach doma,” dodáva.

,,Veľmi sa teším, že sme našli nové (dve) moderátorky. Zuzka ukázala počas predošlých mesiacov svoj veľký talent v relácii Teleráno. A teraz dostáva novú šancu, aby si splnila svoj ďalší profesionálny sen – byť moderátorkou novej spravodajskej relácie. Lucia ukázala na všetkých kamerových skúškach svoje nadanie pre moderovanie rannej šou. Myslím si, že toto je rola pre ňu šitá na mieru. Verím, že tieto zmeny diváci privítajú. Obidvom kolegyniam držím palce na novej televíznej ceste,” hovorí šéf spravodajstva Henrich Krejča.

Prečítajte si tiež: