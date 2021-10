Zlaticu Puškárovú si diváci za tie roky zaškatuľkovali ako serióznu moderátorku spravodajstva a v inej polohe si ju už nevedia ani predstaviť. Aj preto, keď sa v máji tohto roka objavila ako porotkyňa špeciálneho detského vydania Tvojej tváre, mnohých tým milo prekvapilo. Blondínka si vtedy natáčanie mimoriadne užila a miestami ju niektoré vystúpenia natoľko dojali, že dokonca vyronila aj nejakú tú slzičku. Tvorcom sa Zlaticina účasť vtedy natoľko zapáčila, že sa rozhodli osloviť ju s novou ponukou. Na obrazovky totiž čoskoro mieri detská Tvoja tvár znie povedome a do porotcovského kresla zasadne práve Puškárová.

Máj 2021: Zlatica Puškárova, keď jedno kolo hosťovala v špeciálnom detskom vydaní Tvojej tváre. Zdroj: TV MARKÍZA

„Detská verzia obľúbenej šou je tu. Do porotsovského kresla okrem stálych členov –Kulyho a Zuzky Kubovčíkovej Šebovej – zasadne aj Zlatica Švajdová Puškárova, ktorá si priazeň divákov získala už v jarnom špeciálnom vydaní šou Tvoja tvár znie povedome. Začíname 27. 10. na Markíze a 20. 10. na Voyo,“ oznámila v piatok televízia. Keď Zlaticu oslovili, neváhala ani sekundu.

„Môj svet sa diametrálne otočil s príchodom mojich detí. Ten svet mi je veľmi blízky a vtedy na jar, keď sme robili tú jednu časť, to bolo naozaj ohurujúce. Priznám sa, že väčšinu projektov dlhé roky odmietam, lebo mám toho dosť v spravodajstve aj doma, ale toto bola naozaj výnimka. Neváhala som, som rada, že som to zobrala. Už aj točíme. Je to veľmi pekné, až som sama prekvapená, ako sa vie človek odviazať, neviem, či nie až príliš,“ prezradila nám so smiechom Puškárová. Tá si uvedomuje, že aj pre divákov to bude veľká zmena.

„Bude to veľký kontrast aj pre ľudí, keďže dlhé roky sa pohybujem v politickom svete. Je to zaujímavý kontrast a veľmi si to užívam. Spievam, tancujem, je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavá poloha,“ hovorí nadšene. Radila sa s manželom Patrikom, či má ísť do toho?

„Samozrejme, Patrik je prajný. Zavážilo aj to, že tento projekt je časovo zvládnuteľný, lebo točíme cez deň. Mám dve deti, musím krehko narábať s časom, ale toto sa dá zvládnuť,“ pokračovala s tým, že deti jej popoludní stráži Patrik alebo sú ešte v škole, škôlke či na tréningu, takže jej to harmonogram až tak nenabúralo.

„Markíza mi veľmi vyšla v ústrety, šou sa točí 5 týždňov, tak sme sa dohodli. Od pápeža cez spravodajstvo sa na chvíľu usadím v detskej porote. Ale tak ja som taký veselý človek, nie je mi to vzdialené. A mám skvelých kolegov,” dodala.

