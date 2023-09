Mnohí diváci vás spoznali ako redaktorku zahraničného spravodajstva, neskôr ako moderátorku správ v Teleráne, potom ako moderátorku Televíznych novín o 12 a v lete ste posilnili tím Prvých Televíznych novín. Rozhovor robíme na markizáckej párty, ktorú ste moderovali. Bola to pre vás prvá skúsenosť?

– Áno, predtým som nič takéto podobné nemoderovala. Sem-tam moderujem menšie akcie, od mojich 14 rokov. Rôzne regionálne podujatia v malých mestečkách alebo rôzne festivaly, aj napr. v Bratislave. Toto bola moja prvá väčšia akcia.

Mali ste trému?

– Mala som veľkú trému, dokonca väčšiu ako pred mojou nedávnou svadbou (smiech). Pri svadbe som vedela, do čoho idem, tu nie. Nevedela som, čo ma čaká na pódiu, akí budú ľudia atď… Ale bolo to úplne bez problémov, tréma hneď opadla.

Markizácka redaktorka Ivana Zuzelková pokrývala všetky reportáže britskej kráľovskej rodiny. Zdroj: TV MARKÍZA

V lete ste sa stali súčasťou tímu moderátorov Prvých Televíznych novín. Čo na to hovoríte?

– Veľmi sa z toho teším! Začínala som ako redaktorka ešte v roku 2013 v štátnych médiách. Vždy som bola zaťažená na spravodajstvo, vždy ma to bavilo, no nikdy som si seba ako moderátorku nepredstavovala. Čiže ma veľmi potešilo, že ma vyskúšali. A asi sa im to teda aj páčilo, keď ma posunuli do Prvých Televíznych novín. Som veľmi vďačná za túto dôveru. Moderátor má dôležitú úlohu v predstavovaní príspevkov. Celá tá práca je na redaktoroch, ktorí sú v teréne, pripravujú témy, majú prehľad, a ja ako moderátor nemôžem akoby pokaziť ich príspevky. Mojou úlohou je odprezentovať ich tak, ako najlepšie viem.

Donedávna vás diváci videli ako moderátorku správ v Teleráne. Budete sa aj naďalej objavovať v tejto pozícii?

– Teleráno milujem, je to moja srdcovka od roku 2016. Je tam neskutočná energia, no pri tých všetkých povinnostiach mi to ubudne. Sem-tam zaskočím za kolegov, ale už budem primárne moderátorka Televíznych novín o 12 a Prvých Televíznych novín.

Známa ste aj tým, že ste sa venovali tematike britskej kráľovskej rodiny a pri každej príležitosti ste vycestovali do Británie. Toto vám zostane aj naďalej?

– Nedávno sme korunovali kráľa, čiže najbližšie sa asi nič nechystá. Samozrejme, ak bude nejaká príležitosť, veľmi rada pôjdem, je to moja srdcovka. Mám vyštudovanú žurnalistiku a vždy som chcela byť vojnová reportérka – korešpondentka pre Blízky východ, keďže som chvíľu študovala aj perzštinu, ale paradoxne som sa stala kráľovská korešpondentka (úsmev). Keď jednoducho prišla táto príležitosť, chopila som sa jej a všetko som si naštudovala o kráľovskej rodine. Som veľmi vďačná, že som to mohla pokrývať. Stala sa zo mňa akoby kráľovská korešpondentka Televízie Markíza. Bola to naozaj skvelá skúsenosť.

Ivana Zuzelková Zdroj: TV MARKÍZA

Priznám sa, že som počula, ako vás prirovnávajú ku Kate Middleton. Stretli ste sa s tým aj vy?

– Raz o tom niekto písal, kto sa na koho podobá. Paradoxne som Meghan Markle spoznala tak, že mi povedali, že im jednu herečku v seriáli pripomínam. To bolo cca v roku 2010 a o 8 rokov neskôr som robila reportáž z jej svadby.

Nedávno ste mali svadbu. Vaším manželom je dlhoročný priateľ a kolega Lukáš Zuzelka. Môžete prezradiť nejaké detaily zo sobáša?

– Bola to odložená svadba, keďže sme ju mali mať ešte pred 3 rokmi, no covid nám to prekazil. Nechceli sme svadbu bez rodičov, priateľov, iba so svedkami, tak sme ju odložili. Mali sme svadbu na záhrade, formou grilovačky, s rodinou, neskôr prišli kamaráti. Celé to bolo v takom intímnom duchu. Bolo to veľmi príjemné. Verím, že zostaneme do konca života spolu.

Ste mamou malej dcérky. Ako ste prežívali návrat z materskej do televízie? Chýbala vám práca?

– Zaujímavé je to, že mne to svetové dianie chýbalo. Ešte v deň pôrodu som sledovala protest v Bielorusku, lebo sa tam plánoval prevrat proti Lukašenkovi. Popri dcérke som to už, pochopiteľne, zanedbávala, lebo všetok čas som venovala jej. Pred materskou som si povedala, že neviem, kedy sa vrátim, že uvidím, aké to bude. Prekvapilo ma, keď ma oslovili do Telerána. Bolo to na chvíľku – na pár hodín som si odbehla od malej. Matka vtedy dostane iný pohľad na veci a začne sa venovať aj iným aktivitám. Niekedy som sa už tak „zmamičkovatela“, že som si už aj povedala, že sa musím vrátiť do práce (úsmev).

Na vás ani nevidno, že by ste niekedy rodili. Ste v skvelej forme. Čo pre to robíte?

– Popri dieťati som to vôbec neriešila, išlo to dole úplne samo. Možno vďačím aj dcérke, ktorá nechcela spávať a ja som „nakočíkovala“ aj 20 km denne. Jednoducho som „vykočíkovala“ všetky kilá navyše. Postavu som však nikdy neriešila. S Lukášom napríklad pravidelne behávame, čo je super na psychiku. Športom odfiltrujeme všetko, čo sa nám deje.

Bolo vaším snom stať sa moderátorkou?

– Nebola to moja ambícia. Spravodajstvo ma však vždy fascinovalo a bavilo a tá práca okolo toho bola mojím koníčkom. Prekvapilo ma, keď ma prvýkrát oslovili na kamerové skúšky, túto výzvu som prijala. Som veľmi rada, že sú dobré ohlasy, že ma diváci vnímajú pozitívne – a dúfam, že nesklamem ich dôveru, lebo ako som už spomínala, dôležitá úloha moderátora je neodpútať pozornosť od reportáží, ale ich odprezentovať v takom štýle, aby si ich naozaj pozreli. Odprezentovať prácu najlepšie, ako viem.

