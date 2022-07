Simona Simanová (38) od mája tohto roka začala moderovať hlavné správy RTVS. Hodinový program však predchádza dlhej a precíznej príprave, ktorá sa začína už poobede. S blondínkou sme strávili celý jeden deň. Vstúpte s nami do zákulisia jej práce.

12.30 – 13.00 Príchod do práce

Jej pracovný deň sa začína napoludnie. Od rána však doma sleduje domáce a zahraničné stanice ako CNN a BBC, aby mala prehľad o tom, čo sa deje. Zaparkuje auto na parkovisku a potom sa vyberie do televízie. Na sebe nemá ešte žiaden mejkap.

13.30 – 14.00 Návšteva maskérne

Po príchode do televízie pozdraví kolegov v newsroome a prejde si scenár. Potom musí hneď do maskérne, kde majú pevný termín. Maskérky jej spravia mejkap a upravia vlasy. V televízii používa Simona výraznejšie líčidlá, aby jej pred kamerou vydržali čo najdlhšie. V maskérni panuje vždy prijemná nálada.

14.00 – 14.15 Návšteva kostymérne

Tú má spoločnú s ostatnými kolegami zo spravodajstva. Jej časť s oblečením sa nachádza na prvej strane vzadu. Tvoria ho väčšinou jednofarebné šaty, ktoré si moderátorka s kostymérkou dokonca sama kupuje alebo jej ich dajú ušiť. Jednotlivé kúsky sú označené dátumom, keď ich mala na sebe, aby sa často neopakovali. Simona rada recykluje, nemá problém obliecť si šaty aj viackrát a niektoré má roky. K nim potom doladí topánky, prípadne doplnky. Všetky svoje veci má označené menom, rovnako ako jej kolegovia.

14.15 – 16.30 Príprava na krátke Správy RTVS

Nasleduje príprava na hlavné Správy RTVS, ktorá prebieha priamo v newsroome. Spolu s kolegami a vedúcim vydania si skontroluje najzaujímavejšie správy a novinky, ktoré pripravili redaktori a ktoré bude neskôr uvádzať. Tie najdôležitejšie dá do upútavky pre divákov.

Simona Simanová na premiére rozprávky Zakliata jaskyňa. Zdroj: instagram Simona Simanová

16.30 - 16.45 Moderovanie Krátkych správ RTVS

Moderovanie upútavky trvá cca 15 minút. Simona sa presunie do štúdia, kde odmoderuje pripravené správy. Po príchode do štúdia skontrolujú čítačku, mikrofón, ozvučenie, svetlá, jednoducho všetko potrebné na vysielanie.

16.45– 18.30 Príprava večerného spravodajstva

Po upútavke má pauzu na kávu a prípravu Krátkych správ, ktoré sú naživo hodinu pred hlavnými správami. Opäť sa vráti do newsroomu a dokončuje si poznámky. Po porade s kolegami zostavia scenár večerných správ a pripravujú s grafikmi obrázky do správ. Postupne si prejdú jednotlivé reportáže, živé vstupy, rozhovory a zaujímavosti vo vysielaní.

19.00 – 20.00 Moderovanie hlavných Správ RTVS

Spolu so svojím moderátorským kolegom prichádzajú do štúdia, maskérka ju ešte prepudruje a následne opäť naživo moderujú Správy RTVS o 19.00, ktoré sú plné noviniek nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Po odvysielaní sa prezlečie do svojho oblečenia a odchádza domov.