Fidlibum bol charakteristický tým, že herci chodili aj medzi detičky do škôlok, kde sa s nimi nakrúcalo. Ako pandémia zmenila nakrúcanie relácie?

Nakrúcanie je v tomto období náročnejšie, keďže relácia je pre deti, o deťoch a hlavne s deťmi. Za tie roky sme si už zvykli na živú spoluprácu s detským divákom. Chýba nám. My nie sme ľudia, ktorým stačí, aby k nim deti vzhliadali iba prostredníctvom televíznej obrazovky. Lepšie sa cítime, keď sme aj s nimi!

Ak sa nemýlim, tak relácia je na obrazovkách od roku 2008. Je to najdlhšie vysielaná relácia v novodobej histórii detskej tvorby na Slovensku?

A sme za to vďační. Ja vždy hovorím chlapcom (kolegom) s úsmevom, to preto sme tak dlho, lebo nestarneme. Teda aspoň ja. A teraz vážne! Keď človek robí s deťmi, naozaj akoby sa pri nich zastavil čas a my sme zostávali stále mladí.

Moderátori pri nakrúcaní aj čo-to absolvujú, spomínate si na nejaký extra zážitok?

Mňa vždy poteší, keď stretneme 14-ročné deti s tým, že kedysi nás pozerali a ešte v tomto tínedžerskom veku sme pre ne veľmi príjemná spomienka. Náročné sú zájazdy po Slovensku (keď sme ešte pred covidom cestovávali). Skoré ranné vstávanie, nakrúcanie väčšinou až do večera, hromada textu… ale často práve tu sa udejú tie najzábavnejšie momenty. Raz sme takto išli z hradu Beckov dolu kopcom vo veľkom vetre, keď na mňa zrazu zdola kričí maskérka: „Mirkáááá, parochňááá!“ A ja sa obzriem a ozaj mi z hlavy skoro v tom vetre odletela. V určitom období som totiž bola prefarbená na blond, ale pre postavu Mišky v relácii sa svetlé vlasy nehodili, tak som nosila parochňu. Dosť zábavných momentov som zažila aj v období, keď som bola tehotná. Áno, stihla som počas nakrúcaní aj porodiť :-) Vlastne som ešte nakrúcala tri týždne pred pôrodom. Vtedy som si veľmi užívala to, ako sa ku mne všetci správajú tak, aby som aj počas práce čo najviac „oddychovala“. Výhoda takejto práce je v tom, že deti sa stále rady hrajú, a preto sa s nimi bavíme aj my.

Navštevujete detičky z rozličných kútov Slovenska, vnímate medzi nimi nejaké regionálne rozdiely?

Deti, s ktorými nakrúcame pravidelne, sú nebojácne, hneď začnú s nami v konverzácii pokračovať tam, kde sme prestali naposledy. A k deťom, ktoré nás vidia prvýkrát, treba pristupovať o čosi jemnejšie, citlivejšie. Treba im dať čas a priestor, aby nás spoznali a spriatelili sa s nami. Ale inak sú deti všade rovnaké. Rady sa hrajú a smejú a to je základ.

Kde čerpáte inšpirácie na nakrúcanie nových epizód?

Všetci sme zvedaví, nielen Fidlibum. Veľakrát príde s nápadom ktokoľvek z kolegov, keď bol niekde na nejakom zaujímavom mieste na Slovensku. Tieto miesta sa tak zakomponujú priamo do scenárov. Keďže mám už teraz aj ja dcérku, tak často ma v nápadoch a pri písaní scenárov inšpiruje práve ona.

Podľa čoho vyberáte škôlky, do ktorých pôjdete nakrúcať?

Teraz je popravde veľký problém spolupracovať s nejakou škôlkou, keďže sú časy, aké sú a každým dňom sa menia pandemické opatrenia. Väčšinou sa v materských školách nakrúcať nemôže. Ale inak škôlka väčšinou súvisí s témou, ktorá sa celou reláciou nesie. Ak napríklad nakrúcame niečo o záhradke, ovocí a zelenine, radi navštívime škôlku, kde sa takejto činnosti pani učiteľky s deťmi venujú.

Spomínate si na nejaké obzvlášť vtipné výroky alebo aktivity detí počas nakrúcania?

Áno. Je ich veľa. Spomeniem však výrok, ktorý patrí k takým mojim interným. Nakrúcali sme niekde v exteriéri. Vonku bola veľká zima, tak som mala pod kabátom niečo teplejšie, čo zvyčajne nemávam. Trošku (dosť) mi to rozširovalo postavu. Keď som sa prišla pozrieť na nakrútený záber do kamery, tak som zostala zhrozená, že aká som v tom široká. A jeden škôlkar, ktorý stál hneď pri nás, povedal: „Miška, vyzeráš dobre v tom kabáte!“ Čo dodať? Takí džentlmeni sa často nevidia ani medzi dospelými.

Ako veľmi dopredu komunikujete so škôlkou, do ktorej idete nakrúcať? Detičky majú niekedy aj povinnosť niečo si pripraviť (napr. naučiť sa pesničku), ak sa nemýlim.

Scenáre nie sú stavané tak, aby sa deti ako malé opičky naučili texty a presne ich povedali. U detí je najvzácnejšia spontánnosť. Preto odpovede a reakcie nechávame čisto na ne. Samozrejme, ak do scenára napíšem pesničku, tak tú sa treba naučiť, ale pani učiteľky sú veľmi šikovné a nemajú problém ju deti naučiť.