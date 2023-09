JOJ 24 pred voľbami, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023, odvysielala päť politických debát, ktoré viedla ostrieľaná Jana Krescanko Dibáková. Do posledných dvoch veľkých predvolebných diskusií boli pozvaní lídri strán. V stredu sa predstavili preferenčne slabšie strany – ich lídri Boris Kollár, Igor Matovič, Andrej Danko, Milan Uhrík a Milan Majerský, a vo štvrtok boli účastníkmi diskusie lídri silnejších strán – Robert Fico, Michal Šimečka, Peter Pellegrini a Richard Sulík.

Na snímke je moderátorka TV JOJ Jana Krescanko Dibáková. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Každá diskusia trvala vyše dvoch hodín. A kým politici za stolíkmi sedeli na barových stoličkách, Dibáková si to zakaždým musela odstáť. A v lodičkách! Len dámy, ktoré pravidelne nosia vysoké podpätky, si vedia predstaviť, aké utrpenie nám ženám vedia spôsobiť. A odstáť si v nich cez dve hodiny, to už naozaj nie je žiadna zábava! Nemôže si od stylistky vypýtať pohodlnejšie topánky a dohodnúť sa s kameramanmi, aby ju nesnímali z uhla, z ktorého vidno, čo má obuté?

„Stáť tak dlho v lodičkách dá skutočne zabrať. Úprimne sa priznám, že keby mali ešte vyššie opätky, asi by sa diváci dočkali virálneho videa z pádu moderátorky. Máme krásne veľké štúdio, je škoda neukázať ho z rôznych uhlov, a to mi neumožňuje ukryť sa za pult v balerínkach či espadrillách, ktoré inak nosievam. K oblečeniu by sa ani nehodili a vyššie topánky trošku menia aj celkové držanie tela,“ prezradila nám Krescanko Dibáková, ktorá si môže, našťastie, oddýchnuť aspoň počas reklamných brejkov. „Úprimne, naozaj som sa bála, či zvládnem viac ako dvojhodinovú reláciu. Presvedčila som režiséra, že stoličky sú jedinou záchranou a teším sa, že protestoval len krátko. Možno neuveríte, ale s obavou sa na stoličky pýtali aj pomerne mladí politici, ktorí zrejme – podobne ako ja – patria k tým, ktorým sa po dlhom státí točí hlava.“

„Počas skúšky pred živým prenosom však chodím zásadne v nízkych topánkach, je to ,záležitosť samotného prežitia' (úsmev),” hovorí. Keď však má tesne pred ostrou, nastane „povinná” výmena topánok. V predposlednej diskusii však diváci reagovali aj na jej outfit. Obliekli jej fialové šaty a postavili ju pred fialové pozadie, čo mnohým nesmierne ťahalo oči a blondínku to zbytočne rozširovalo. „Keďže v predchádzajúcich diskusiách na JOJ 24 bolo štúdio častejšie nasvietené na červeno, stylistke sa veľmi hodila modrá, je to spolu s červenou a bielou farba prirodzene slávnostná a hodí sa do predvolebnej diskusie. Oblečené som už mala fialové, červené či čierne kúsky, modrá bola riešením. Ale v predvolebnom štúdiu je moderátor určite menej podstatný ako hostia, tak to s úsmevom môžeme vnímať ako šancu hádajúcim sa politikom vyniknúť,“ dodala.