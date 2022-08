Lucia Hlaváčková (29) sa nedávno stala novou moderátorkou Telerána. Tam vymenila Zuzanu Čimovú, ktorá sa presunula do Televíznych novín. Okrem práce sa jej darí aj v súkromí, no priateľa príliš verejne neukazovala. Až doteraz.

Mladšia sestra topmodelky Michaely Brezovskej Hlaváčkovej Lucia je už niekoľko rokov šťastne zadaná s partnerom Rudom. S ním sa dokonca zasnúbila, no termín svadby zatiaľ nemajú. No na jednu "veselku" si odskočili počas uplynulej soboty. „Pripravení na svadbu,“ napísala ku krátkemu videu, ktorým sa Lucia pochválila. To ju zachytáva aj s priateľom, s ktorým sa natočila ráno v posteli a potom v gala, kde si vymenili sladký bozk.

Práca v Teleráne je pre ňu splneným snom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CR160dqrTcx/

A kedy bude ich svadba? „Úprimne sa priznám, že sme sa už rozprávali o tom. Sme však takí málo rozhýbaní, ale povedali sme si, že svadba bude asi budúce leto – v auguste,“ prezradila nám v rozhovore Lucia v júni tohto roku. „Chcem veľmi komornú svadbu, nič dramaticky veľké. No môj partner by chcel radšej niečo veľké, tak hľadáme nejaký kompromis (smiech). Keď ho nájdeme, verím, že do budúceho leta sa nám to podarí. Ak nie, tak azda do roku 2040 bude (smiech),“ dodala k téme svadba.

