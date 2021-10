Šou Love Island si od prvej časti získala množstvo skalných fanúšikov. Moderátorkou je sexi Nikol Moravcová (34), ktorá nám prezradila, čo si o tomto formáte myslí aj to, či by sa sama prihlásila.

Prečo ste sa rozhodli prijať ponuku moderovať šou Love Island?

U nás v Česku to ľudia vedia asi skôr ako na Slovensku, ale ja som strašne rada moderovala v jednej módnej televízii. A vďaka tomu som sa začala venovať modelingu a marketingu a postupne som sa dostala aj do fázy, že to učím iných a popritom sa mi naskytla ponuka ísť moderovať Love Island. Ja som sa však o túto prácu musela doslova pobiť. Nebolo to vôbec jednoduché. Mojou konkurenciou boli moje kolegyne a kamaráti. Mala som pocit, že to nakoniec ani nedostanem. S manželom som to doma dokonca aj oplakala, lebo on sa tešil, že bude surfovať na Kanárskych. Nakoniec to vyšlo. Povedali mi, že pozvali všetky princezné z kráľovstva, ale že kráľovná je len jedna.

Čo vás na tejto šou najviac baví?

Ľuďom sa to môže zdať zo začiatku povrchné, ale tam sa potom krásne ukáže, kto je aký charakter. A to je mi na šou strašne sympatické.

Nikol Moravcová Zdroj: Instagram N. M.

Vy by ste sa na niečo také dali?

Nie. A dôvod je ten, že mám svojich kostlivcov v skrini a viem, že by sa tam ukázali. Obdivujem ľudí, ktorí do toho idú. Sama neviem, ako by som pri niektorých situáciách reagovala. Obdiv majú aj preto, že do toho idú takto verejne.

Ako na vás pôsobia účinkujúci? Myslíte si, že tam naozaj nájdu pravú lásku?

Zo začiatku je to, samozrejme, celé trochu povrchné. Ale ja si myslím, že oni ju tam naozaj nájdu. Tí ľudia sú podobného charakteru. Sú tam spolu dlhý čas a je jasné, že niektorí si tam k sebe cestu nájdu. V takejto súťaži nestačí taktika, treba, aby tí ľudia boli naozaj zamilovaní. Je jasné, že medzi nimi vzniknú intrigy a problémy. Myslím si, že väčšina sa tam aj platonicky zamiluje.

Nikol Moravcová Zdroj: Instagram N. M.

Ste fanúšik takýchto šou?

Ani veľmi nie, nesledovala som ani Vyvolených, som skôr na dokumenty. No keď sa to tak zoberie, aj toto celé je tak trochu dokument. Sledujete tam správanie ľudských bytostí, ktoré prišli do vily za nejakým účelom, či už je tá motivácia láska alebo peniaze. Je zaujímavé sledovať ich cestu, ako sa k tomu postavia a ako sa k svojmu výsledku dostanú. Pre mňa to bude taká sonda do ľudského vnútra.

Mali ste pred odchodom na ostrov nejaké obavy z moderovania?

Áno. Ja milujem improvizáciu, to je moja silná stránka, ale naučiť sa texty naspamäť, to už nie, ja nie som žiadna herečka. Aj keď som sa v nejakých filmoch objavila, nešlo to. Na tom moja kariéra stroskotala. V tomto projekte bude dôležité dobre reagovať na situácie, ktoré tam nastanú.

Ste mamička a máte aj manžela, ako ste vyriešili odlúčenie od rodiny?

Ono je to trochu natočené dopredu, takže nejaké veľké odlúčenie nebolo. A nielen dcéra, ale aj manžel sú tu so mnou. Dokonca tu mám aj svoju mamu. Dá sa povedať, že sa mi sem celá rodina presťahovala, budeme žiť na ostrove.