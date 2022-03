Moderátorka Let´s Dance Martina Zábranská od začiatku šou bojuje s obrovskou diváckou kritikou. Ľuďom prekážali jej nevhodné poznámky smerom na súťažiacich a porotu a nezvládnuté improvizovanie. V treťom kole konečne dokázala, že sa vie zlepšovať. Teda až do momentu, keď Diane Mórovej šplechla do tváre vetu, z ktorej ostala obarená nielen samotná herečka.

Martina si zrejme takto svoju veľkú moderátorskú premiéru v televízii nepredstavovala. Diváci jej vyčítajú, že súťažiacim dáva hlúpe otázky, má nemiestne komentáre smerom k porote, často sa mýli a nie je vôbec prirodzená. V druhom živom prenose dokonca šokovala Dominiku Cibulkovú krátko po hodnotení od poroty. „Chcem zhodnotiť tvoj outfit a tvoju guráž, že si si toto obliekla. Tiež by som chcela mať tvoju odvahu,“ povedala jej Zábranská a Cibulková sa na ňu len nechápavo pozrela: „Akože veľmi krátke sa ti to zdá?"

Diana Mórová a Marek Bureš tancovali viedenský valčík na hudbu z filmu Schindlerov zoznam. Zdroj: tv markíza

Diváci jej to dali okamžite poriadne vyžrať. „Tak tej moderátorke okamžite zoberte mikrofón! Tanec síce nevyšiel, ale jej otázky boli čistá katastrofa!“ A keďže kritika na jej osobu sa kopila čoraz viac, Zábranská si očividne zobrala niektoré negatíva k srdcu a v treťom kole sa ich už snažila eliminovať. Nebyť totálne nevhodnej poznámky na adresu herečky Diany Mórovej, jej tretie moderovanie by dopadlo naozaj fajn. Mórová a jej tanečný partner Marek Bureš predviedli na parkete famózny viedenský valčík a tancovali na hudbu z dojímavého filmu Schindlerov zoznam. Diana sa do príbehu tak vložila, že rozplakala aj porotkyňu Tatianu Drexler. A po hodnotení poroty sa už dvojica presunula k Zábranskej. „My vám chceme aj tu zo zákulisia poďakovať, pretože ste vzbudili obrovskú emóciu. Čo na svoj výkon hovoríte?“ začala ešte v pohode moderátorka.

Moderátorka Martina Zábranská vyzerala ako pravá filmová hviezda. Zahviezdila v šatách od návrhárky Michaely Ľuptákovej. Zdroj: Instagram michaelaluptakovadesign

„Keď sme mali generálku, tak aj naši kolegovia nám povedali, že sa im to veľmi páči. Je to taká podpora, že naozaj to vyvoláva emócie. A to bol náš zámer. Ja som sa snažila aj môjho tanečníka Marka trochu naučiť hereckému remeslu a trošku sa mu to zapáčilo. Dali sme do toho také ‚dramatično‘, ja som síce tie kroky… ja keď sa rozcítim, zabudnem, čo je dole, takže asi tak,“ povedala dojatá Diana, ktorú v tom momente vrátila Zábranská do reality. „Tak verím tomu, že sa to podarilo. Ty aj keď sa ‚rozkecáš‘, tak sa niekedy zabudneš zastaviť,“ utrúsila Martina opäť nevhodnú vetu a Diana sa iba nasilu usmiala. Moderátorka, ktorá sa baví so staršou dámou, ktorá je navyše uznávaná herečka, by si mala naozaj uvedomiť, aká poznámka je v takom prípade vhodná a ktorá je už cez čiaru.

