Moderátorka Let´s Dance Martina Zábranská (28) je mladá nádherná žena, no napriek tomu je single. Hoci ešte nedávno bola až po uši zamilovaná – dokonca sa mala vydávať – zo sobáša náhle zišlo! Čo sa stalo?

Zábranská zažila vo svojom živote niekoľko vecí, ktoré jej nevyšli podľa predstáv. Už ako malé dieťa túžila byť herečkou. Na Vysokú školu múzických umení sa však nedostala. Napokon vyštudovala marketing a neskôr, keď to najmenej čakala, začali prichádzať moderátorské a herecké ponuky aj bez toho, aby vyštudovala VŠMU. Maca, ako ju familiárne volajú kamaráti a kolegovia, sa už štyri roky ozýva z éteru komerčného rádia, kde je jej kolegom aj Matej „Sajfa“ Cifra, účinkovala v seriáli Priznanie, hrá v novinke Svätý Max a moderuje tanečnú šou Let´s Dance.

Moderátori Let's Dance Martina Zábranská a Viktor Vincze. Zdroj: tv markíza



„Rok 2021 bol pre mňa prelomový, lebo dovtedy som ani nedúfala, že by sa mi mohlo tak zadariť v kariére. V podstate predtým som fungovala iba v rádiu a odvtedy sa mi rozbehla aj herecká kariéra, až to vyvrcholilo tým, že budem moderovať Let's Dance,“ prezradila Zábranská v markizáckom Reflexe.„V takých tých životných situáciách totiž dosť veľa padám,“ pokračovala Martina s tým, že v súkromí na ružiach ustlané nemala. Nedávno jej krachol vzťah. A to sa mali brať.



„V súkromnej oblasti bol pre mňa rok 2021 tiež veľmi zlomový, pretože mi do života prišiel pes – ale zároveň sme si ho vzali s mojím už bývalým partnerom, s ktorým som bola zasnúbená, mala som sa vydávať. To nakoniec nevyšlo veľmi dobre, ale ostala nám sučka Siri, ktorú máme teraz v striedavej starostlivosti. Ona je taká vďačná povaha, lebo, keď sa dvaja hádajú, ona ich uzmieruje. Keď som napríklad plakala a mala som ruky na tvári, ona mi ich začala lízať a snažila sa ma upokojiť, kým som neprestala plakať,“ šokovala úprimnosťou. Zo vzťahu jej tak ostala aspoň štvornohá kamarátka, na ktorú nedá dopustiť.

„Syri je naozaj dobrý psík. Pomohla mi vyriešiť existenčné problémy. Cítila som v sebe niečo nenaplnené, nemala som až toľko pracovných príležitostí a niečo mi chýbalo. Neviem to pomenovať, čo mi chýbalo, ale možno to bola práve ona. Ona vyriešila kúsok tej nešťastnej Mace vo mne a môžem povedať, že som v tejto chvíli naozaj šťastná,“ dodala.



