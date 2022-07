Herečke Martine Zábranskej mal počas natáčania seriálu Svätý Max učarovať jej mladší herecký kolega Adam Mišík (25), no zdá sa, že ona je na omnoho starších mužov. Podľa portálu expres.cz jej učaroval český herec Jiří Dvořak, ktorý je známy z filmov ako Toman, Zúfalé ženy robia zúfalé veci, Lída Baarová, Rozprávky pre Emu, Strašidlá atď.

Ako spomína český portál, často zamračený herec rozdával na festivale úsmevy na všetky strany a žiaril obrovským šťastím. A mohla za to práve jeho mladá priateľka, ktorú vzal prvýkrát takto do spoločnosti, a to hneď na karlovarský filmový festival. Ani neriešil to, že sa dostali do hľadáčika fotografov. Keďže Martina v Čechách známa nie je, zo začiatku nikto nevedel, kto je mladá žena po jeho boku. „Ide o slovenskú moderátorku a herečku Martinu Zábranskú. V televízii Markíza moderovala šou Let's Dance. Zahrala si aj v markízackom seriáli Svätý Max, v ktorom hral aj Adam Mišík. Hlavnú úlohu hral Vincent Navrátil,“ napísal portálu ich zdroj.

Moderátorka Martina Zábranská. Zdroj: EMIL VAŠKO

Zdroj portálu ich dokonca spolu videl aj odchádzať. „Išiel som rovnakým smerom cez celú kolonádu, držali sa za ruky, nechýbali pusy, láskyplné pohľady... Tí dvaja vyzerali, že si užívajú čerstvé začiatky svojej lásky,“ dodal ich zdroj. A ako sa vôbec títo dvaja mohli zoznámiť? Obaja totiž hrali v rozprávke Princezná zakliata v čase.