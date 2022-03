Do tretice všetko dobré? Kým počas dvoch prenosov Let´s Dance bola moderátorka Martina Zábranská terčom kritiky, tentoraz sa na ňu hrnuli samé pozitívne ohlasy.

Tretie kolo Let´s Dance sa nieslo v znamení filmu. A moderátorka Martina Zábranská aj vyzerala ako pravá hviezda filmového plátna. Na sebe mala nádherné ružové šaty od návrhárky Michaely Ľuptákovej a účes ako z hollywoodskych kultoviek. „Ty si úplná pani Miši. Ďakujem, že sa vďaka tebe cítim krajšie, šaty sú neskutočné, opäť si sa prekonala,” ďakovala verejne Zábranská návrhárke. A jej celkovú vizáž vychválili do nebies aj diváci. No nielen to. Viacerí sa zhodli, že sa konečne lepší aj v moderovaní.

Tretie finálové kolo Let´s Dance. Porotca Jorge González mal na hlave rohy ako Angelina Jolie vo filme Vládkyňa zla. Zdroj: tv markíza