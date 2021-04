Lenka je počas moderovania športu vždy elegantne oblečená. No v stredu večer to akosi neodhadla. Nahodila čierne čipkované šaty – dlhé až po kolená – a tiež nový účes. Vlasy mala sčesané dozadu a upravené na tzv. mokrý look.

Lenka Čviriková Hriadelová Zdroj: Archív

Bola to síce zmena, ale nie až tak k lepšiemu. Tento štýl jej teda vôbec nepasoval.

