Evelyn v minulosti už párkrát všetkých prekvapila dráždivými fotkami v plavkách, spod ktorých sa jej obrovské prsia takmer vyliali. Moderátorka je totiž známa tým, že je krv a mlieko a na svoje krivky je patrične hrdá. No a letné počasie na Slovensku využila aj ona pri bazéne.

Komička a moderátorka Evelyn. Zdroj: Instagram Evelynjefresh

„Krásny deň, pusinky! Niekto má summer body a niekto má summer NObody. (smiech) Ale ako sa hovorí, nobody is perfect (nikto nie je dokonalý, pozn. red.), a podľa mňa akékoľvek telo si môže užiť krásne letné dni. To moje si ho užije v týchto hot plavkách,“ napísala Evelyn na svojom profile na Instagrame a priložila aj fotky. Tie ju zachytávajú, ako si užívala letné chvíle pri bazéne, pričom predviedla svoje krivky v celých plavkách s hlbokým výstrihom. Blondínka opäť mala čo robiť, aby sa jej bujné vnady nevyliali z plaviek.

