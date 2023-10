O Karin Majtánovej verejnosť vie, že má staršiu dcéru Karin, ktorej otec je bývalý mafiánsky bos z 90. rokov Milan Reichel. S manželom Petrom spoločné dieťa nemajú. „S Peťom sme sa hneď na začiatku dohodli, že to takto bude. On chvíľku chcel, no ja som mu vysvetlila, že už deti mám. Mám nielen dcérku, ale aj syna. A bol s tým v pohode. S mojimi deťmi vychádza úplne skvele. Sú z nich kamaráti. Majú skvelý vzťah,“ prezradila nám v minulosti Karin.

Karin Majtánová Zdroj: archív K.M.

Sympatická moderátorka má z predchádzajúceho vzťahu syna Samuela, ktorého otcom je moderátorkin exmanžel Juraj Jančich. Jej obe deti už stihli poriadne vyrásť a Karin je najmenšia z rodiny. Dôkazom toho je aj jej najnovšia fotka. Karin nedávno zavítala na módnu šou, kde jej robil spoločnosť práve jej syn Samuel, ktorý ju už dávno prerástol.