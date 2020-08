O komičke a moderátorke Farmy Eve Evelyn Kramerovej (30) je už notoricky známe, že má bacuľaté krivky, no tie jednoducho k nej patria. Najnovšie však zašla poriadne ďaleko. Na holé prsia si navliekla mokré biele tričko. Výsledok musíte vidieť...

FOTO Moderátorka Evelyn ako do EROTICKÉHO časopisu: Presvitajúce PRSIA a zarezaný rozkrok

Asi nikto by si Evelyn nevedel predstaviť nejako extra štíhlu. Minulý rok sa jej však podarilo zhodiť pár kíl a v chudnutí pokračuje aj ďalej, keď jej iba pred pár týždňami učaroval tanec pri tyči. A práve aj ním sa jej podarilo niečo schudnúť. Moderátorka nedávno prekvapila ďalším záberom v plavkách, no najnovšie zašla ešte ďalej. Fotkou, ktorou sa pochválila, by mohla pokojne figurovať v erotickom časopise.

Evelyn v odvážnych plavkách. Zdroj: Instagram

"Horúce leto s Borisom Hanečkom,"napísala Evelyn na svojom Instagrame a priložila aj dychberúci záber. Na ňom pózuje v mokrom bielom tričku a ultra krátkych šortkách, ktoré mala zarezané v rozkroku. Jej snímka okamžite vyvolala rôzne reakcie. Fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory - na tých, ktorým sa to páči a na tých, od ktorých si vypočula poriadne negatívnu kritiku.

"Evelyn, veľmi vám to pristane, ste čím ďalej tým krajšia." "Ako speváčka Sabrina." "Dobrá si ty, žena." "Wau, horúce." "Mne sa páčiš. Skvelá fotka, žena s veľkým Ž! Konečne niekto, kto sa na nič nehrá a je sama sebou." "Jeeej, ako Samanta Fox," reagovali nadšení ľudia, no tých striedali veľké "hejty". "Pre mňa nevhodný záber. Ináč vás mám rada a teším sa na Farmu." "Preboha." "Milá Evelyn, toto ste prehnali, nehnevajte sa," napísali šokovaní fanúšikovia.