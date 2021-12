Vinczeová spolu s hosťami v šou opäť spomínala na niekdajšie televízne časy, a to aj pomocou rôznych dokrútok kultových relácií. Adela nahradila formát Zlaté časy s Eňou Vacvalovou, s čím sa ľudia dlho nevedeli zmieriť, no relácia si napokon svojich divákov našla. „Moderuje sa mi veľmi príjemne, lebo témy histórie TV ma prirodzene zaujímajú. A mám možnosť o nich hovoriť s legendami a s tými, ktorí na- ozaj boli pri tom. Ako napríklad pri prvých inscenáciách, ktoré sa robili naživo,“ prezradila Adela, ktorá si pamätá aj na svoje začiatky. „Mala som 16 a robila som ‚ruku‘ v príspevkoch v Teleráne Markízy. Bola to skvelá škola. Naučila som sa robiť komplexnú redaktorskú prácu,“ pokračovala blondínka s tým, že diváci vtedy videli iba jej ruku s mikrofónom. Určite vtedy nečakala, akú hviezdnu kariéru spraví: „Ja som si hlavne myslela, že vôbec nepatrím na obrazovku s mojím zvláštnym vzhľadom. Takže som ozaj veľké plány nemala.“

Relácia Boli sme pri tom. Zdroj: rtvs

Relácia Boli sme pri tom spolu s hosťami spomína na rôzne udalosti, ktoré ovplyvnili televíziu či daného hosťa. Povie si niekedy aj samotná Adela, že „Bola som pri tom“?„Z toho TV hľadiska určite prvá SuperStar. Bol to bezprecedentný fenomén, ktorý už nič neprekonalo. Som za tú šancu vtedy veľmi vďačná hlavne režisérovi Petrovi Nuňézovi, lebo dal šancu dvom úplne neznámym moderátorom,“ povedala a zaspomínala si aj na oveľa staršie programy či relácie, ktoré pozerala. „Vo východnom Nemecku som pozerala Sesamstrasse. Veľmi zábavnú reláciu so ‚zvieratkovskými‘ bábkami. A potom neskôr asi Od Kuka do Kuka. Aj keď som sa ho trochu bála. Vždy som mala prirodzene rada retro. Staré filmy, relácie. A to mi ostalo dodnes. Mám pri tom pocit pohody a vnútornej dovolenky. Aktuálne milujem sledovať na Trojke relácie o varení. Gastronómia 90. rokov je čarovná,“ dodala.