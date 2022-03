Vinczeová už viackrát dokázala, že je ženou mnohých tvárí. Keď je nenalíčená, vyzerá úplne nenápadne, no keď ju zoberú do rúk profesionálni vizážisti, nejednému mužovi padne sánka. Podobne to je aj s jej účesmi. Vinczeová totiž za tie roky predviedla na obraze množstvo vlasových kreácií, no asi najčastejšie ju diváci môžu vidieť v mierne zvlnených vlasoch či v ulízanom chvoste. Tomuto na chvíľu odzvonilo.

Moderátorka Adela Vinczeová. Zdroj: RTVS

V zábavnej šou 2 na 1, ktorú tvorí a moderuje s kolegom Danom Danglom, nastala zmena. V najbližšej časti s Petrou Polnišovou sa v jednej scénke predvedie s krátkymi vlasmi. V jej prípade ide, samozrejme, o parochňu, moderátorku však tento účes poriadne zmenil. Blondínka stratila iskru aj šarm. Adel, krátke vlasy už nikdy...

FOTO ADELY S KRÁTKYMI VLASMI V GALÉRII >>

